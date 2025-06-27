Українські дрони стануть надточними та невразливими до РЕБ: чому це стало можливим

Компанія TAF Drones кодифікувала в Україні і готується серійно виробляти модуль автоматичного донаведення Last Mile, який має зробити дрони дуже точними та невразливими до засобів радіоелектронної боротьби.

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Система використовує технології машинного бачення та штучного інтелекту. Про це TAF Drones повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Процедура кодифікації передбачає перевірку виробів на відповідність стандартам НАТО та потребам Сил оборони України. Завдяки цьому Міноборони зможе невдовзі допустити модулі до експлуатації у Збройних силах України.

Система Last Mile призначена для автоматичного донаведення FPV-дрона, на який встановлено модуль, коли оператор втрачає керування. Штучний інтелект захоплює ціль та самостійно спрямовує БПЛА до нього, навіть якщо об'єкт рухається зі швидкістю 40-60 км/год. Всі обчислення відбуваються безпосередньо на борту самого дрона, тому він не залежить від наявності зв'язку і не потребує команд пілота.

Модулі донаведення Last Mile від TAF Drones для FPV-дронів Фото: TAF Drones

Через це безпілотник також невразливий до придушення сигналів засобами РЕБ. Крім того, знижується навантаження на оператора, бо машина не втомлюється і не відволікається, зберігаючи високу точність з відхиленням не більш ніж на 1 метр.

Модулі Last Mile сумісні з FPV-дронами "Колібрі" власного виробництва TAF Drones, але компанія готова адаптувати їх під БПЛА інших виробників приблизно за 2 тижні.

"Модуль автоматичного донаведення бере управління на себе, коли зв’язок обривається, і веде дрон до удару. Сам. Без тебе. Без варіантів врятуватися для ворога, — заявляє TAF Drones. — FPV з Last Mile — це вирок. І його вже підписано".

Раніше директор компанії "Vyriy drone" Олексій Бабенко розповів про проблеми дронів із донаведенням. Виробництво таких БПЛА обмежує нестача закордонних компонентів, до того ж автопілот для коптерів виявилося створити складніше, ніж для безпілотних літаків.

Нещодавно ЗСУ збили три новітні дрони-камікадзе РФ "Черника-2" з донаведенням. Це БПЛА літакового типу, які несуть бойову частину вагою 3,5 кг, розганяються до 75 км/год і мають дальність польоту до 80 км.