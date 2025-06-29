Microsoft уберет знаменитый "синий экран смерти" спустя 40 лет: что известно (фото)

Компания Microsoft намерена отказаться от своего культового «синего экрана смерти» (blue screen of death) который появлялся во время неожиданных перезагрузок компьютеров на Windows.

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Microsoft заявила, что "оптимизирует неожиданный опыт перезагрузки", а также представила новую версию "экрана смерти" в черном цвете в своем официальном блоге.

По данным компании, новый черный экран неожиданной перезагрузки выйдет этим летом на устройствах Windows 11 24H2. Обновление позиционируется как "более простой" и "быстрый" способ восстановления после перезагрузок.

Новый "черный экран смерти" Windows Фото: Microsoft

Кроме того, Microsoft заявила о планах обновить пользовательский интерфейс, чтобы он соответствовал дизайну Windows 11, и сократить время простоя при перезагрузке до двух секунд для большинства пользователей.

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"Это изменение является частью более масштабных усилий по сокращению сбоев в случае неожиданного перезапуска", — говорится в заявлении.

Как отмечает The Sun, "синий экран смерти" исчезает с экранов компьютеров "после 40 лет наведения ужаса на людей". Пользователи социальных сетей заявили, что это знаменует собой «конец эпохи».

Напомним, исследователь в сфере кибербезопасности Мордехай Гури раскрыл два новых метода извлечения данных из компьютеров, отключенных от любой сети.

Эксперты также выявили новый вид атаки вредоносного ПО, который использует поддельные запросы на проверку браузера, имитирующие настоящие системы CAPTCHA.