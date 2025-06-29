Microsoft прибере знаменитий "синій екран смерті" після 40 років: що відомо (фото)

Компанія Microsoft має намір відмовитися від свого культового "синього екрану смерті" (blue screen of death), який з'являвся під час несподіваних перезавантажень комп'ютерів на Windows.

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Microsoft заявила, що "оптимізує несподіваний досвід перезавантаження", а також презентувала нову версію "екрану смерті" в чорному кольорі у своєму офіційному блозі.

За даними компанії, новий чорний екран несподіваного перезавантаження вийде цього літа на пристроях Windows 11 24H2. Оновлення позиціонується як "простіший" і "швидший" спосіб відновлення після перезавантажень.

Новий "чорний екран смерті" Windows Фото: Microsoft

Крім того, Microsoft заявила про плани оновити користувальницький інтерфейс, щоб він відповідав дизайну Windows 11, і скоротити час простою під час перезавантаження до двох секунд для більшості користувачів.

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"Ця зміна є частиною більш масштабних зусиль зі скорочення збоїв у разі несподіваного перезапуску", — йдеться в заяві.

Як зазначає The Sun, "синій екран смерті" зникає з екранів комп'ютерів "після 40 років наведення жаху на людей". Користувачі соціальних мереж заявили, що це знаменує собою "кінець епохи".

Нагадаємо, дослідник у сфері кібербезпеки Мордехай Гурі розкрив два нові методи вилучення даних із комп'ютерів, відключених від будь-якої мережі.

Експерти також виявили новий вид атаки шкідливого ПЗ, який використовує підроблені запити на перевірку браузера, що імітують справжні системи CAPTCHA.