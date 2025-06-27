Як самому знайти і видалити вірус на комп'ютері: покрокова інструкція для користувачів

Незважаючи на те, що в Windows є вбудований захист для блокування шкідливих програм, це не захищає повністю від проникнення вірусів. У разі виявлення шкідливого ПЗ зазвичай радять повернутися до заводських налаштувань, але це не вичерпне рішення.

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Скидання налаштувань стирає все на вашому комп'ютері, включно з додатками, фотографіями, відео та файлами, пояснює slashgear.com. Він також перевстановлює Windows і повертає всі ваші налаштування до початкового стану. У більшості випадків скидання налаштувань дійсно допомагає позбутися вірусів і шкідливих програм.

Між іншим, Windows пропонує різні способи скидання налаштувань вашого ПК. Якщо ви виберете варіант, який збереже ваші файли, то і шкідливе ПЗ може частково зберегтися на комп'ютері.

Якщо ви використовуєте Windows 11, ви можете перейти в Параметри > Система > Відновлення.

Для Windows 10 перейдіть у Параметри > Оновлення та безпека > Відновлення. Потім натисніть кнопку "Скинути налаштування ПК" і виберіть варіант "Видалити все".

Чому скидання налаштувань може не спрацювати

Хоча повернення до заводських налаштувань може допомогти видалити шкідливе ПЗ, є "хитрі" віруси, з якими таким чином не впоратися. Ці віруси можуть "пережити" навіть повне скидання — зазвичай це відбувається в разі глибокого ураження (наприклад, BIOS або материнської плати). Оскільки скидання налаштувань до заводських не зачіпає ці області, деякі типи вірусів можуть залишатися там навіть після того, як ви все стерли. Такі віруси називають руткітами, вони спритно маскуються, а зловмисник може отримати повний контроль над вашим комп'ютером і легко викрасти ваші дані.

Як визначити "захований" вірус

Якщо ваш комп'ютер постійно зависає, з'являється так званий синій екран смерті, або ж ви помічаєте дивні зміни в браузері чи системі, які ви не вносили, це може бути ознакою руткіта. У цьому випадку спробуйте запустити автономне сканування Microsoft Defender. Воно працює поза Windows після перезавантаження, що допомагає йому зловити і видалити все, що намагається сховатися.

Для того, щоб запустити сканування:

Клацніть значок пошуку на панелі завдань, введіть "Безпека Windows" і натисніть Enter.

Перейдіть на вкладку Захист від вірусів і загроз.

Натисніть "Параметри сканування".

Виберіть антивірус Microsoft Defender (автономне сканування) і натисніть "Сканувати зараз".

Натисніть "Сканувати" для підтвердження.

Сканування має зайняти близько 15 хвилин. Під час сканування ваш комп'ютер перезавантажиться, тому спочатку збережіть усе, що потім знадобиться.

Чи може вірус повернутися

Скидання налаштувань видаляє всі ваші персональні дані, тому логічно буде зробити резервну копію всіх файлів. Але якщо один із цих файлів заражений, або щось шкідливе є на самому резервному диску, шкідливе ПЗ може повернутися і після скидання. Тому, перед тим як копіювати що-небудь назад, проскануйте і резервний диск за допомогою іншого комп'ютера.

Шкідливе ПЗ може також ховатися в інших зовнішніх пристроях, таких як флешка, принтер або адаптер Wi-Fi. Зазвичай це відбувається тільки в разі запуску та встановлення неперевірених файлів. Але краще зберігати пильність, користуватися антивірусними програмами та оновлювати комп'ютер за допомогою останніх виправлень безпеки.

Раніше Фокус писав, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер навіть без інтернету. Наприклад, зловмисники можуть застосувати ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.

Також стало відомо, що ваш смартфон може стежити за вами за допомогою дуже простих функцій, а ви можете про це навіть не здогадуватися.