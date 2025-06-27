Как самому найти и удалить вирус на компьютере: пошаговая инструкция для пользователей

Несмотря на то, что в Windows есть встроенная защита для блокировки вредоносных программ, это не защищает полностью от проникновения вирусов. При обнаружении вредоносного ПО обычно советуют вернуться к заводским настройкам, но это не исчерпывающее решение.

Related video

Сброс настроек стирает все на вашем компьютере, включая приложения, фотографии, видео и файлы, поясняет slashgear.com. Он также переустанавливает Windows и возвращает все ваши настройки к изначальному состоянию. В большинстве случаев сброс настроек действительно помогает избавиться от вирусов и вредоносных программ.

Между прочим, Windows предлагает разные способы сброса настроек вашего ПК. Если вы выберете вариант, который сохранит ваши файлы, то и вредоносное ПО может частично сохраниться на компьютере.

Если вы используете Windows 11, вы можете перейти в Параметры > Система > Восстановление.

Для Windows 10 перейдите в Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление. Затем нажмите кнопку «Сбросить настройки ПК» и выберите вариант «Удалить все».

Почему сброс настроек может не сработать

Хотя возвращение к заводским настройкам может помочь удалить вредоносное ПО, есть «хитрые» вирусы, с которыми таким образом не справиться. Эти вирусы могут «пережить» даже полный сброс – обычно это происходит в случае глубокого поражения (например, BIOS или материнской платы). Так как сброс настроек к заводским не затрагивает эти области, некоторые типы вирусов могут оставаться там даже после того, как вы все стерли. Такие вирусы называют руткитами, они ловко маскируются, а злоумышленник может получить полный контроль над вашим компьютером и легко выкрасть ваши данные.

Как определить «спрятанный» вирус

Если ваш компьютер постоянно зависает, появляется так называемый синий экран смерти, или же вы замечаете странные изменения в браузере или системе, которые вы не вносили, это может быть признаком руткита. В этом случае попробуйте запустить автономное сканирование Microsoft Defender. Оно работает вне Windows после перезагрузки, что помогает ему поймать и удалить все, что пытается спрятаться.

Для того, чтобы запустить сканирование:

Щелкните значок поиска на панели задач, введите «Безопасность Windows» и нажмите Enter.

Перейдите на вкладку Защита от вирусов и угроз.

Нажмите «Параметры сканирования».

Выберите антивирус Microsoft Defender (автономное сканирование) и нажмите «Сканировать сейчас».

Нажмите «Сканировать» для подтверждения.

Сканирование должно занять около 15 минут. Во время сканирования ваш компьютер перезагрузится, поэтому сначала сохраните все, что потом понадобится.

Может ли вирус вернуться

Сброс настроек удаляет все ваши персональные данные, поэтому логично будет сделать резервную копию всех файлов. Но если один из этих них заражен, или что-то вредное есть на самом резервном диске, вредоносное ПО может вернуться и после сброса. Поэтому, перед тем как копировать что-либо обратно, просканируйте и резервный диск с помощью другого компьютера.

Вредоносное ПО может также скрываться в других внешних устройствах, таких как флэшка, принтер или адаптер Wi-Fi. Обычно это происходит только в случае запуска и установки непроверенных файлов. Но лучше сохранять бдительность, пользоваться антивирусными программами и обновлять компьютер с помощью последних исправлений безопасности.

Ранее Фокус писал, что хакеры могут взломать ваш компьютер даже без интернета. Например, злоумышленники могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.

Также стало известно, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.