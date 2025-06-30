Сэкономит много денег: эксперты рассказали, что сделать, чтобы смартфон прослужил дольше

В 2009 году люди меняли свои телефоны в среднем каждые 2,9 года. В 2025 году этот временной отрезок увеличился до 3,5 лет.

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Любой телефон способен прослужить дольше, чем вы думаете. Хотя легко поддаться соблазну и купить очередную новинку, уделите минутку и сначала рассмотрите свое устройство. Если вы хотите обновиться, попробуйте новый лаунчер для совершенно другого программного обеспечения, пишет издание androidpolice.com.

Выбирайте смартфоны с длительной поддержкой ПО

Вы всегда должны проверять обновления безопасности телефона. Производители регулярно добавляют патчи, чтобы исправить эксплойты и опасные ошибки. Однако по мере того, как компании выпускают новинки, они прекращают обновлять старые устройства, делая их уязвимыми. Если вы используете телефон, который больше не получает обновления безопасности, вы подвергаетесь риску кражи личной или финансовой информации.

Продолжительность времени, в течение которого телефон получает обновления, различается у разных производителей, но если вы используете одну из последних моделей Samsung Galaxy или Google Pixel, вы можете рассчитывать на 7 лет обновлений.

Семь лет — это долгий срок для смартфона, и тут возникает вопрос: будет ли аппаратное обеспечение по-прежнему адекватно работать через 7 лет. Тем не менее, вы можете надеяться, что вам не придется покупать новый аппарат каждый год.

Не стоит гнаться за производительностью чипов

Все чипсеты, которые сегодня можно найти во флагманских и средних телефонах, способны легко справляться с повседневными задачами. Даже более дешевые смартфоны, такие как Nothing Phone 2 Pro (£219), предлагают фантастическую производительность, которой не под силу, разве что, запуск требовательных игр и интенсивное редактирование видео.

Новый телефон среднего или флагманского класса, купленный сегодня, будет иметь аппаратное обеспечение, которое прослужит долгие годы. Флагманские устройства, такие как Pixel 9 или Galaxy S25, определенно должны прослужить 7 лет при поддержке программного обеспечения.

Смартфон с ИИ Фото: Future

Выбрасывайте старые смартфоны, но правильно

В 2022 году было утилизировано около 5,3 млрд смартфонов. Невозможно сказать, сколько из них было сдано в обмен, продано или переработано, но многие гаджеты просто выбрасываются. Мобильные телефоны содержат токсичные, редкие и ценные элементы, поэтому они опасны для окружающей среды.

Производители любят рекламировать свои телефоны как изготовленные из перерабатываемых материалов, но перерабатывается менее 16% электронных отходов. Такие устройства, как Fairphone 6, являются шагом в правильном направлении, но эти аппараты также подвержены деградации, независимо от того, сколько раз их отремонтируют.

Наиболее экологичное решение — хранить свой телефон как можно дольше, а затем убедиться, что его правильно утилизировали.

Не стоит переоценивать современные функции ИИ

Новые телефоны поставляются с инструментами ИИ в качестве флагманских функций. К сожалению, такой подход приводит к тому, что телефон оказывается с наполовину готовым программным обеспечением и практически идентичным аппаратному обеспечению предшественника.

Если хотите иметь смартфон с хорошо налаженным программным обеспечением, подождите пару лет. Если производители найдут способ реализовать стабильные и полезные функции ИИ на телефонах, то то, как люди используют устройства, будет кардинально отличаться от того, как их используют сегодня. Эксперты рекомендуют переждать нынешнюю ИИ-лихорадку.

Ране мы писали про 5 смартфонов лета 2025 года. Этим летом в продажу поступили несколько новинок от разных брендов. Рассмотрим поближе пять моделей: Huawei Pura 80 Ultra, POCO F7 Pro, Redmi K80 Ultra, vivo S30 Pro mini и Xiaomi Mix Flip 2.