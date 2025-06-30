Заощадить багато грошей: експерти розповіли, що зробити, щоб смартфон прослужив довше

У 2009 році люди змінювали свої телефони в середньому кожні 2,9 року. У 2025 році цей часовий відрізок збільшився до 3,5 років.

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Будь-який телефон здатен прослужити довше, ніж ви думаєте. Хоча легко піддатися спокусі і купити чергову новинку, приділіть хвилинку і спочатку розгляньте свій пристрій. Якщо ви хочете оновитися, спробуйте новий лаунчер для зовсім іншого програмного забезпечення, пише видання androidpolice.com.

Обирайте смартфони з тривалою підтримкою ПЗ

Ви завжди повинні перевіряти оновлення безпеки телефону. Виробники регулярно додають патчі, щоб виправити експлойти та небезпечні помилки. Однак у міру того, як компанії випускають новинки, вони припиняють оновлювати старі пристрої, роблячи їх уразливими. Якщо ви використовуєте телефон, який більше не отримує оновлення безпеки, ви наражаєтеся на ризик крадіжки особистої або фінансової інформації.

Тривалість часу, протягом якого телефон отримує оновлення, різниться у різних виробників, але якщо ви використовуєте одну з останніх моделей Samsung Galaxy або Google Pixel, ви можете розраховувати на 7 років оновлень.

Сім років — це довгий термін для смартфона, і тут виникає питання: чи буде апаратне забезпечення, як і раніше, адекватно працювати через 7 років. Проте, ви можете сподіватися, що вам не доведеться купувати новий апарат щороку.

Не варто гнатися за продуктивністю чипів

Усі чіпсети, які сьогодні можна знайти у флагманських і середніх телефонах, здатні легко справлятися з повсякденними завданнями. Навіть дешевші смартфони, такі як Nothing Phone 2 Pro (£219), пропонують фантастичну продуктивність, якій не під силу, хіба що, запуск вимогливих ігор та інтенсивне редагування відео.

Новий телефон середнього або флагманського класу, куплений сьогодні, матиме апаратне забезпечення, яке прослужить довгі роки. Флагманські пристрої, такі як Pixel 9 або Galaxy S25, безумовно повинні прослужити 7 років за підтримки програмного забезпечення.

Смартфон із ШІ Фото: Future

Викидайте старі смартфони, але правильно

У 2022 році було утилізовано близько 5,3 млрд смартфонів. Неможливо сказати, скільки з них було здано в обмін, продано або перероблено, але багато гаджетів просто викидають. Мобільні телефони містять токсичні, рідкісні та цінні елементи, тому вони небезпечні для навколишнього середовища.

Виробники люблять рекламувати свої телефони як такі, що виготовлені з матеріалів, що переробляються, але переробляється менше 16% електронних відходів. Такі пристрої, як Fairphone 6, є кроком у правильному напрямку, але ці апарати також схильні до деградації, незалежно від того, скільки разів їх відремонтують.

Найбільш екологічне рішення — зберігати свій телефон якомога довше, а потім переконатися, що його правильно утилізували.

Не варто переоцінювати сучасні функції ШІ

Нові телефони поставляються з інструментами ШІ в якості флагманських функцій. На жаль, такий підхід призводить до того, що телефон виявляється з наполовину готовим програмним забезпеченням і практично ідентичним апаратному забезпеченню попередника.

Якщо хочете мати смартфон з добре налагодженим програмним забезпеченням, почекайте кілька років. Якщо виробники знайдуть спосіб реалізувати стабільні та корисні функції ШІ на телефонах, то те, як люди використовують пристрої, кардинально відрізнятиметься від того, як їх використовують сьогодні. Експерти рекомендують перечекати нинішню АІ-лихоманку.

Раніше ми писали про 5 смартфонів літа 2025 року. Цього літа в продаж надійшли кілька новинок від різних брендів. Розглянемо ближче п'ять моделей: Huawei Pura 80 Ultra, POCO F7 Pro, Redmi K80 Ultra, vivo S30 Pro mini і Xiaomi Mix Flip 2.