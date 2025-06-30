Как выбрать смартфон: эксперты назвали топ-3 "красных флагов" для Android

В 2025 году выбор смартфонов под управлением Android очень велик. Многие покупатели не знают, на что нужно обязательно обратить внимание при покупке, и потом сожалеют.

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Существует ряд тревожных сигналов о том, что не стоит брать устройство, и опытные покупатели сразу обращают на них внимание. Издание Slash Gear назвало три самых важных.

Мало памяти

Главным "красным флагом" при покупке нового телефона Android в 2025 году эксперты считают небольшой объем встроенной памяти. Игры и другие мобильные приложения, а также фото и видео будут увеличиваться в размерах.

Сегодня в верхнем ценовом сегменте рынка редко можно увидеть устройство с объемом памяти менее 256 ГБ, так как для многих людей это стало привычным минимумом. Даже устройства среднего класса редко предлагают объем памяти меньше 128 ГБ. Но в бюджетном сегменте эту характеристику часто урезают, чтобы снизить цену.

При изучении интернет-магазинов легко найти дешевые телефоны Android, которые кажутся отличным предложением, если не обратить внимание на память. Эти устройства часто предлагают всего лишь 16 гигабайт, чего едва ли хватит для запуска десятка приложений, особенно если нужно делать много фотографий. Более того, низкий объем памяти может снизить производительность, так как телефоны Android работают быстрее, когда есть достаточно свободного места в хранилище.

Фото: Android Central

Отсутствие обновлений

Следует проверять, с какой версией Android поставляется телефон. Старшие поколения, скорее всего, уже не получают или вскоре перестанут получать обновления. Как правило, основные версии Android выпускаются раз в год, но есть также ежемесячные исправления безопасности, которые устраняют недавно обнаруженные уязвимости и ошибки.

Это может не таким уж важным, но когда смартфон лишается официальной поддержки со стороны разработчиков, проблемы быстро накапливаются. Если не получать обновления для Android, то он становится уязвимым для вредоносных программ и других атак. Даже самые современные устройства Android могут стать жертвами таких атак, но чем дольше телефон остается без обновления, тем проще хакерам и злоумышленникам пробиться через защиту.

Версия Android имеет большое значение Фото: Cкриншот

Отсутствие обновлений также означает, что телефон перестанет получать много новых полезных функций Android. Хотя большинство из них не являются обязательными, можно остаться без новейших средств защиты от кражи данных, а также других удобств, добавленных в операционную систему за последние годы.

По состоянию на сегодня последней версией операционной системы является Android 16, поэтому СМИ рекомендует избегать новых телефонов, которые все еще работают на Android 14 или ниже. Даже если телефон поставляется с Android 15, следует убедиться, что производитель планирует выпустить для него по крайней мере еще несколько крупных обновлений.

Поддержка в Украине

Некоторые компании выпускают эксклюзивно для некоторых регионов смартфоны с выдающимися характеристиками, такие как большие аккумуляторы и мощные камеры. При желании их можно завезти в Украину, но нужно быть готовым к тому, что они не будут поддерживать сервисы Google или сети местных операторов сотовой связи.

Каждый оператор использует разные диапазоны, выделенные им правительством, но производители телефонов, которые не планируют продавать свои устройства в той или иной стране, часто не беспокоятся об этом. Эта проблема сейчас особенно актуальна в США. Многие новые телефоны от китайских компаний Huawei, Xiaomi, OnePlus не работают в американских сотовых сетях.

Чтобы подтвердить совместимость, можно свериться со спецификациями, указанными на странице продукта производителя, чтобы узнать, с каким беспроводным спектром или частотными диапазонами работает телефон, а затем проверить, какой оператор их использует.

Ранее писали, на что обратить внимание при покупке бюджетного смартфона, чтобы не огорчиться. В большинстве случаев ради экономии придется пойти на ряд компромиссов.