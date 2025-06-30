Як вибрати смартфон: експерти назвали топ 3 "червоних прапорців" для Android

У 2025 році вибір смартфонів під управлінням Android дуже великий. Багато покупців не знають, на що потрібно обов'язково звернути увагу під час купівлі, і потім шкодують.

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Мало пам'яті

Головним "червоним прапором" при купівлі нового телефону Android у 2025 році експерти вважають невеликий обсяг вбудованої пам'яті. Ігри та інші мобільні додатки, а також фото і відео збільшуватимуться в розмірах.

Сьогодні у верхньому ціновому сегменті ринку рідко можна побачити пристрій з об'ємом пам'яті менше 256 ГБ, оскільки для багатьох людей це стало звичним мінімумом. Навіть пристрої середнього класу рідко пропонують об'єм пам'яті менше 128 ГБ. Але в бюджетному сегменті цю характеристику часто урізають, щоб знизити ціну.

Під час вивчення інтернет-магазинів легко знайти дешеві телефони Android, які здаються чудовою пропозицією, якщо не звернути увагу на пам'ять. Ці пристрої часто пропонують лише 16 гігабайт, чого навряд чи вистачить для запуску десятка додатків, особливо якщо потрібно робити багато фотографій. Ба більше, низький обсяг пам'яті може знизити продуктивність, оскільки телефони Android працюють швидше, коли є достатньо вільного місця в сховищі.

Фото: Android Central

Відсутність оновлень

Слід перевіряти, з якою версією Android постачається телефон. Старші покоління, найімовірніше, вже не отримують або незабаром перестануть отримувати оновлення. Як правило, основні версії Android випускаються раз на рік, але є також щомісячні виправлення безпеки, які усувають нещодавно виявлені вразливості та помилки.

Це може бути не таким вже важливим, але коли смартфон позбавляється офіційної підтримки з боку розробників, проблеми швидко накопичуються. Якщо не отримувати оновлення для Android, то він стає вразливим для шкідливих програм та інших атак. Навіть найсучасніші пристрої Android можуть стати жертвами таких атак, але що довше телефон залишається без оновлення, то простіше хакерам і зловмисникам пробитися через захист.

Версія Android має велике значення Фото: Cкриншот

Відсутність оновлень також означає, що телефон перестане отримувати багато нових корисних функцій Android. Хоча більшість із них не є обов'язковими, можна залишитися без новітніх засобів захисту від крадіжки даних, а також інших зручностей, доданих в операційну систему за останні роки.

Станом на сьогодні останньою версією операційної системи є Android 16, тому ЗМІ рекомендує уникати нових телефонів, які все ще працюють на Android 14 або нижче. Навіть якщо телефон постачається з Android 15, слід переконатися, що виробник планує випустити для нього принаймні ще кілька великих оновлень.

Підтримка в Україні

Деякі компанії випускають ексклюзивно для деяких регіонів смартфони з видатними характеристиками, як-от великі акумулятори та потужні камери. За бажання їх можна завезти в Україну, але потрібно бути готовим до того, що вони не підтримуватимуть сервіси Google або мережі місцевих операторів стільникового зв'язку.

Кожен оператор використовує різні діапазони, виділені їм урядом, але виробники телефонів, які не планують продавати свої пристрої в тій чи іншій країні, часто не турбуються про це. Ця проблема зараз особливо актуальна в США. Багато нових телефонів від китайських компаній Huawei, Xiaomi, OnePlus не працюють в американських стільникових мережах.

Щоб підтвердити сумісність, можна звіритися зі специфікаціями, зазначеними на сторінці продукту виробника, щоб дізнатися, з яким бездротовим спектром або частотними діапазонами працює телефон, а потім перевірити, який оператор їх використовує.

Раніше писали, на що звернути увагу під час купівлі бюджетного смартфона, щоб не засмутитися. У більшості випадків заради економії доведеться піти на низку компромісів.