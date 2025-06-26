На що звернути увагу під час купівлі бюджетного смартфона, щоб не прогадати: поради

Хоча бюджетні телефони не володіють усіма перевагами моделей середнього або флагманського класу, це не означає, що ви не можете знайти пристрій, який ідеально підходить для своїх потреб.

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При виборі недорогого телефону варто почати з функцій, які абсолютно необхідні. Однак, ці рекомендації не підійдуть, якщо вам потрібен пристрій з розширеним функціоналом, попереджають експерти з pcmag.com.

Що важливо врахувати в дешевому смартфоні

Термін служби батареї

Існує безліч змінних, які слід враховувати, коли йдеться про термін служби батареї, але в кінцевому підсумку телефон повинен прослужити як мінімум до кінця дня. Якщо ви купуєте телефон з екраном менше 6 дюймів, то ємність акумулятора має становити 3800 мАг або вище. Для смартфонів з великими екранами мінімальна ємність — 4500 мАг, а ще краще 5000 мАг.

Чіпсет

Цілком достатньо чипа початкового рівня на кшталт Snapdragon 4 Gen 2. Лінійка Dimensity 6000 також хороша, а ось лінійка Helio має трохи меншу потужність — варто це враховувати. Переконайтеся, що чип відносно новий. З досвіду експертів, продуктивність зазвичай підвищується на 20% з кожним поколінням, тож чипи останнього року чи двох значно перевершують старі.

Сумісність

Перед покупкою вирішіть, чи готові ви перейти на 5G, чи віддаєте перевагу LTE 4G. Незалежно від вибору, переконайтеся, що телефон підтримує відповідні діапазони стільникового зв'язку для вашого оператора. Шукайте діапазони 5G і LTE за номером моделі пристрою, а не за його назвою.

Смартфон Pixel 8a Фото: Tom's Guide

Зв'язок

Зв'язок має величезний вплив на якість дзвінків і швидкість передачі даних. У більшості випадків слід обирати телефон із модемом Qualcomm X12 (для LTE), X60 (для 5G) або новішим. Якщо ви хочете купити "розкладачку", то переконайтеся, що модем підтримує передачу голосу через LTE (VoLTE), передачу голосу через Wi-Fi (VoWiFi) і поліпшені голосові служби (EVS) для найкращої якості дзвінків. Слід перевірити наявність Wi-Fi 6, а також Bluetooth 5.0 або пізнішої версії.

Операційна система

Поточна версія Android — Android 15, але лише деякі бюджетні смартфони постачаються з останньою збіркою. Не повертайтеся до Android 13 з міркувань безпеки та сумісності. Не думайте, що бюджетний телефон коли-небудь отримає оновлення версії Android, якщо виробник не зобов'язується це зробити.

Оперативна пам'ять

Що більше оперативної пам'яті, то краще. Для телефонів вартістю менше 200 доларів шукайте не менше 4 ГБ ОЗП. Якщо ви готові витратити більше, обсяг пам'яті сягатиме 6 ГБ.

Пам'ять

Як і у випадку з ОЗП, пам'яті багато не буває. 64 ГБ пам'яті для телефонів вартістю менше 200 доларів — цілком достатньо, і спробуйте знайти модель зі слотом microSD. Вам, найімовірніше, не доведеться турбуватися про розширювану пам'ять для телефонів з об'ємом пам'яті 128 ГБ або більше.

Смартфон Samsung Galaxy A35 Фото: phonearena.com

Додаткові переваги

Захист від пилу та бризок

Недорогі телефони, як і "середнячки", можуть витримувати певний рівень проникнення пилу та води. Шукайте моделі, захищені згідно зі стандартами "IP55" або "IP67".

Багатооб'єктивні камери

Більшість бюджетників оснащені багатооб'єктивними камерами, які дають змогу робити ширококутні та макрознімки. Якщо у вас тверда рука і хороше освітлення, ці телефони зазвичай роблять пристойні знімки за допомогою основних і ширококутних камер. Однак макрооб'єктиви майже завжди неякісні.

NFC

NFC повільно проникає на ринок недорогих телефонів. Це чудова функція, оскільки безконтактні платежі (наприклад, Apple Pay і Google Pay) дуже популярні.

Стереодинаміки

Кілька недорогих телефонів оснащені стереодинаміками і навіть розширеними функціями, такими як індивідуальне налаштування і звук Dolby.

Міцне скло

Якщо ви витрачаєте понад 100 доларів на телефон, він має бути з укріпленим склом, щоб захистити дисплей від тріщин і подряпин. Gorilla Glass 3 є стандартом для більшості бюджетних моделей, але є кілька моделей з Gorilla Glass 5. Зверніть увагу, що деякі пристрої використовують скло Dragontail.

Раніше ми писали, яку проблему потрібно вирішити, щоб не переплачувати за смартфони. Найкращі дешеві телефони можуть робити майже все, що і флагманські моделі, але у них є один недолік, з яким складно змиритися.