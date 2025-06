Дешеві смартфони майже як флагмани: яку проблему потрібно вирішити, щоб не переплачувати

Найкращі дешеві телефони можуть робити майже все, що і флагманські моделі, але у них є один недолік, з яким складно змиритися.

Головною проблемою недорогих смартфонів є обмежена підтримка програмного забезпечення від виробників пристроїв, що заважає використовувати один і той самий пристрій роками навіть якщо інші умови дозволяють. Про це пише видання Tom's Guide.

Чому важливі оновлення смартфонів

Дешевим телефонам потрібна більш широка підтримка програмного забезпечення від виробників пристроїв. Це особливо актуально в цю епоху, коли люди хочуть довше користуватися своїми телефонами з причин, пов'язаних як з бюджетом, так і з навколишнім середовищем. Але коли оновлення закінчуються через 2-3 роки, то вигода від придбання недорого смартфона знецінюється.

Наприклад, у Moto G 2025 за 199 доларів хороші характеристики, але вже за 2 роки вона перестане отримувати оновлення операційної системи, а в 2028 році закінчаться й оновлення безпеки. Це означає, що максимум, на що можуть розраховувати користувачі — це Android 17.

Смартфон Moto G 2025 буде актуальним лише до 2028 року Фото: zdnet.com

Раніше писали, у чому небезпека відсутності оновлень. Без оновлень ОС телефон через деякий час втратить свою функціональність, хоча багато служб і додатків продовжать працювати ще кілька років. З функціями безпеки все набагато складніше, оскільки з такими оновленнями виробник виправляє помилки і критичні вразливості, які дають змогу хакерам і вірусам зламувати пристрій.

Підтримка дешевих смартфонів сьогодні

Найкраще справи йдуть у Pixel 9a від Google, адже за вартості менше ніж 500 доларів компанія обіцяє надати сім років оновлень програмного забезпечення і безпеки. Примітно, що це той самий рівень підтримки, який належить флагманським Pixel 9. Але в інших виробників підтримка бюджетних моделей закінчується в кращому разі через 6 років, як у Samsung Galaxy A36, але найчастіше набагато раніше.

Смартфон Google Pixel 9a отримуватиме оновлення 7 років Фото: Скриншот

Ситуація з оновленнями поліпшується. Наприклад, у випадку з Moto G 2025 Motorola продовжила термін підтримки на рік. Samsung раніше припиняла підтримку своїх телефонів Galaxy A на 4 році замість 6 сьогодні. Політика підтримки програмного забезпечення OnePlus 13R більш щедра, ніж та, що OnePlus пропонувала для OnePlus 12R. І Nothing Phone 3a і 3a Pro отримують додаткові 2 роки підтримки безпеки порівняно з Nothing Phone 2a. І Nothing вже підтвердила, що Nothing Phone 3 отримає 5 років оновлень Android плюс сім років підтримки безпеки.

Якщо тенденція збережеться, то у людей з'явиться ще більше причин обирати дешеві, а не дорогі смартфони. Звісно, різниця між флагманами та бюджетними моделями є, і вона значна для тих, хто знає, за що переплачує.

Дорожчі смартфони отримують найшвидші процесори, хоча якщо не потрібно регулярно запускати вимогливі додатки або ігри з гарною графікою, то для більшості завдань буде достатньо просто хороших чіпсетів. Флагмани також виграють за рахунок більш якісних камер і передових функцій штучного інтелекту.

Однак на ринку є достатньо недорогих телефонів, які майже не поступаються за якістю зйомки, тому компроміс менш помітний. Щодо ШІ, то багато хто ним навіть не користується, а якщо й користується, то це скоріше приємний бонус, ніж обов'язковий пункт під час вибору гаджета.

Раніше експерти порівняли флагман Samsung Galaxy S25 Ultra і бюджетний Galaxy A16 за 200$. Вони з'ясували, за що доводиться платити на $1100 більше.