Оновлень більше не буде: чи варто панікувати власникам старих телефонів

Якщо ви не оновлювали смартфон протягом останніх трьох-чотирьох років, то, найімовірніше, термін підтримки, гарантований виробником, добігає кінця. Але це не означає, що ваш телефон миттєво вийде з ладу.

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Про це пише androidauthority.com.

Видання нагадує, що зараз ситуація з підтримкою оновлень навіть для телефонів середнього класу помітно покращилася. Однак і сім років підтримки, обіцяні флагманським моделям, колись закінчаться. Тож є кілька ключових моментів, які варто знати, якщо ви поки що не плануєте купувати новий телефон.

Оновлення ОС та оновлення безпеки: у чому різниця

Перше, на що слід звернути увагу, це те, чи досяг ваш телефон кінця життєвого циклу оновлення ОС (зазвичай це відбувається першим), або ж ваш виробник теж припинив надавати оновлення безпеки. Кожен із цих сценаріїв має різні наслідки.

Якщо ви перестали отримувати оновлення ОС, ваш телефон не втратить функціональність. Наприклад, якщо йдеться про Android, то ключові частини програмного забезпечення (такі, як Google Pay і Play Store) і сторонні додатки продовжують працювати, навіть коли виходять нові версії Android.

Тобто телефоном можна продовжувати ще довгий час після того, як оновлення ОС перестануть надходити.

Інша справа — припинення оновлень безпеки. Вони набагато важливіші з точки зору підтримання роботи вашого телефону. Загалом, ваш телефон може отримувати вже не такі регулярні оновлення безпеки ще рік чи два після того, як він перестане отримувати оновлення ОС. Але в телефонах середнього та бюджетного класу це зустрічається рідше.

Оновлення безпеки усувають критичні вразливості, що впливають на ОС Android, API та базове обладнання, на яке спираються додатки, що працюють на вашому телефоні. Знову-таки, закінчення підтримки оновлень безпеки не означає, що ваш телефон одразу атакують страшні віруси, однак виправлення безпеки все ж таки гарантують, що ви не зіткнетеся з вразливостями.

Що робити, якщо телефон більше не отримує оновлення

Для цього може стати в пригоді Google Play Store — Google вивантажила туди деякі зі своїх механізмів оновлення. Це частина Project Mainline, яка була розгорнута в Android 10, і це дає змогу Google оновлювати деякі основні модулі Android, не покладаючись на виробників телефонів для постачання традиційного оновлення прошивки.

Google може швидко і легко виправити Media Codecs, Media Framework Components, Permission Controller, Network Permission Configuration, ART і кілька інших компонентів через Play Store.

Також стало відомо, що чергове оновлення Android 16 отримають не всі телефони. Наприклад, без нього можуть залишитися смартфони Nothing.

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