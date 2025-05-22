Вінтаж ремонту не підлягає: які моделі iPhone назавжди відходять у минуле

Компанія Apple додала два свої телефони до списку так званих "вінтажних" продуктів. Внесення гаджета в такий список означає, що відремонтувати його стане набагато складніше. Цього разу "під скорочення" потрапили iPhone 7 Plus і iPhone 8.

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Про це пише techradar.

Як уточнює видання, Apple оголошує продукт вінтажним, якщо припинила його продаж понад п'ять, але менше семи років тому. Компанія періодично влаштовує таку "ревізію" — адже пропонувати постійну підтримку для кожного пристрою, який вона коли-небудь виробляла, неможливо.

"Вінтажний" статус ще не утилізує телефон остаточно — теоретично, його ще можуть прийняти в ремонт. Однак така опція вже буде скороченою — вінтажний смартфон відремонтують, якщо будуть ще доступні відповідні деталі до нього. Якщо їх уже немає, то телефон залишиться без ремонту.

Далі гаджет перейде в статус "застарілого". У цю категорію потрапляють телефони, випущені в продаж понад сім років тому.

Що стосується iPhone 7 Plus і iPhone 8, то вони були зняті з виробництва в 2019 і 2020 роках відповідно. Тобто уже через рік або два це офіційно будуть застарілі телефони.

Видання нагадує, що iPhone 7 Plus був випущений у 2016 році. Він був збільшеною версією iPhone 7, і в цього смартфона був захист від води і пилу, твердотільна кнопка Home, нові варіанти кольорів і переглянуті антенні смуги. На ньому також вперше було видалено 3,5-мм роз'єм для навушників.

телефон iPhone 7 Plus Фото: Future

iPhone 8, випущений у 2017 році, постачався з бездротовою зарядкою, технологією True Tone, поліпшеними чипом і камерами. Він був випущений разом з iPhone X, який був першим iPhone з екраном на всю поверхню і відправив кнопку "Додому" в історію.

телефон iPhone 8 Фото: Future

Між іншим, це вже вдруге за останні місяці, коли Apple додає пристрої до свого списку вінтажних продуктів. У середині квітня в цьому списку опинилися iPhone 6S і Mac mini 2018 року.

Нагадаємо, що восени цього року Apple повинна представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії — але натомість батарея у нього, вочевидь, буде доволі слабкою. Подейкують, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Також стало відомо, що компанія Apple дозволить користувачам позбутися Siri як помічника за замовчуванням і перейти на ChatGPT або Gemini. Але це стосуватиметься лише власників iPhone на території ЄС.