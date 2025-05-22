Винтаж ремонту не подлежит: какие модели iPhone навсегда уходят в прошлое
Компания Apple добавила два своих телефона в список так называемых «винтажных» продуктов. Включение гаджета в такой список означает, что отремонтировать его станет намного сложнее. На этот раз «под сокращение» попали iPhone 7 Plus и iPhone 8.
Об этом пишет techradar.
Как уточняет издание, Apple объявляет продукт винтажным, если прекратила его продажу более пяти, но менее семи лет назад. Компания периодически устраивают такую «ревизию» – ведь предлагать постоянную поддержку для каждого устройства, которое она когда-либо производила, невозможно.
«Винтажный» статус ещё не отправляет телефон в утиль окончательно – теоретически, его еще могут принять в ремонт. Однако такая опция уже будет урезанной – винтажный смартфон отремонтируют, если будут еще доступны соответствующие детали к нему. Если их уже нет, то телефон останется без ремонта.
Далее гаджет перейдет в статус «устаревшего». В эту категорию попадают телефоны, выпущенные в продажу более семи лет назад.
Что касается iPhone 7 Plus и iPhone 8, то они были сняты с производства в 2019 и 2020 годах соответственно. Так что уже через год или два это официально будут устаревшие телефоны.
Издание напоминает, что iPhone 7 Plus был выпущен в 2016 году. Он был увеличенной версией iPhone 7, и у этого смартфона были защита от воды и пыли, твердотельная кнопка Home, новые цветовые варианты и пересмотренные антенные полосы. На нем также впервые был удален 3,5-мм разъем для наушников.
iPhone 8, выпущенный в 2017 году, поставлялся с беспроводной зарядкой, технологией True Tone, улучшенными чипом и камерами. Он был выпущен вместе с iPhone X, который был первым iPhone с экраном на всю поверхность и отправил кнопку «Домой» в историю.
Между прочим, это уже второй раз за последние месяцы, когда Apple добавляет устройства в свой список винтажных продуктов. В середине апреля в этом списке оказались iPhone 6S и Mac mini 2018 года.
Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании – но зато батарея у него, по всей видимости, будет довольно слабая. По слухам, новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.
Также стало известно, что компания Apple позволит пользователям избавиться от Siri в качестве помощника по умолчанию и перейти на ChatGPT или Gemini. Но это будет касаться лишь владельцев iPhone на территории ЕС.