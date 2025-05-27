Обновлений больше не будет: стоит ли паниковать владельцам старых телефонов

Если вы не обновляли смартфон в течение последних трех-четырех лет, то, скорее всего, срок поддержки, гарантированный производителем, подходит к концу. Но это не означает, что ваш телефон мгновенно выйдет из строя.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Издание напоминает, что сейчас ситуация с поддержкой обновлений даже для телефонов среднего класса заметно улучшилась. Однако и семь лет поддержки, обещанные флагманским моделям, когда-то закончатся. Поэтому есть несколько ключевых моментов, которые стоит знать, если вы пока не планируете покупать новый телефон.

Обновления ОС и обновления безопасности: в чем разница

Первое, на что следует обратить внимание, это то, достиг ли ваш телефон конца жизненного цикла обновления ОС (обычно это происходит первым), или же ваш производитель тоже прекратил предоставлять обновления безопасности. Каждый из этих сценариев имеет разные последствия.

Если вы перестали получать обновления ОС, ваш телефон не потеряет функциональность. Например, если речь идет об Android, то ключевые части программного обеспечения (такие, как Google Pay и Play Store) и сторонние приложения продолжают работать, даже когда выходят новые версии Android.

То есть телефоном можно продолжать еще долгое время после того, как обновления ОС перестанут поступать.

Другое дело – прекращение обновлений безопасности. Они гораздо более важны с точки зрения поддержания работы вашего телефона. В целом, ваш телефон может получать уже не такие регулярные обновления безопасности еще год или два после того, как он перестанет получать обновления ОС. Но в телефонах среднего и бюджетного класса это встречается реже.

Обновления безопасности устраняют критические уязвимости, влияющие на ОС Android, API и базовое оборудование, на которое опираются приложения, работающие на вашем телефоне. Опять-таки, окончание поддержки обновлений безопасности не означает, что ваш телефон сразу атакуют страшные вирусы, однако исправления безопасности все же гарантируют, что вы не столкнетесь с уязвимостями.

Что делать, если телефон больше не получает обновления

Для этого может пригодиться Google Play Store – Google выгрузила туда некоторые из своих механизмов обновления. Это часть Project Mainline, которая была развернута в Android 10, и это позволяет Google обновлять некоторые основные модули Android, не полагаясь на производителей телефонов для поставки традиционного обновления прошивки.

Google может быстро и легко исправить Media Codecs, Media Framework Components, Permission Controller, Network Permission Configuration, ART и несколько других компонентов через Play Store.

Также стало известно, что очередное обновление Android 16 получат не все телефоны. Например, без него могут остаться смартфоны Nothing.

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