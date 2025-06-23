Флагман Galaxy S25 Ultra проти дешевого A16: за що Samsung вимагає на $1100 більше (відео)

Samsung пропонує смартфони лінійки Galaxy різних цінових категорій, у неї є як вельми непоганий A16 за $200, так і флагман S25 Ultra за $1300.

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В обох моделей є свої переваги та недоліки. Видання Android Police порівняло їх, щоб показати, за що користувачам доводиться доплачувати понад тисячу доларів.

Samsung Galaxy S25 Ultra (від 39 496 грн в Україні) оснащений кращим дисплеєм з якісним антивідблисковим шаром, високою яскравістю і барвистістю. Передовий процесор Snapdragon 8 Elite справляється з будь-якими завданнями, включно з функціями Galaxy AI для редагування фото і відео, а також з найвимогливішими іграми.

Хоча сам ШІ від Samsung подобається далеко не всім. Технологія поки недосконала, і люди часто знаходять помилки в її відповідях. Іноді швидше самому щось написати, ніж засипати нетямущу систему уточнювальними запитами.

Коли Galaxy A16 2024 року випуску почне застарівати, Galaxy S25 Ultra все ще має бути у відмінному стані. Є сенс переплатити, якщо ви плануєте використовувати свій пристрій протягом кількох років. Компанія обіцяє сім років підтримки програмного забезпечення та оновлень для Galaxy S25 Ultra — довше, ніж для будь-якої іншої моделі. Утім, A16 у цьому плані не надто відстає зі своїми 6 роками.

Samsung Galaxy S25 Ultra має високі характеристики Фото: Tech Advisor

Камери на Galaxy S25 Ultra також значно кращі та більш універсальні, ніж на Galaxy A16. Основний датчик має роздільну здатність у 200 МП. Телефон додає теплі тони до фотографій, роблячи їх ідеальними для соціальних мереж. Телефото і надширокі об'єктиви Galaxy S25 Ultra також роблять знімки кращими, ніж дешевші моделі.

Флагманський телефон Samsung пропонує більше зручностей. Він має клас захисту IP68 від пилу та води, що забезпечує додатковий спокій. Він також захищений склом Gorilla Glass Victus 2 спереду і ззаду, а титанова рамка надає йому преміального вигляду.

Час роботи акумулятора відмінний, незважаючи на високу потужність, при цьому Galaxy S25 Ultra має швидшу 45-ватну дротову зарядку порівняно з 25-ватною у Galaxy A16.

Водночас, Galaxy A16 теж виглядає і відчувається вельми гідно з досить яскравим 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED. Ігри виглядають приголомшливо, і хоча контрастність не така глибока, як у екрана його дорожчого побратима.

З іншого боку, Galaxy A16 вартістю трохи більше 5000 грн працює на бюджетному чипсеті Exynos 1330, тому вимогливі ігри та додатки можуть гальмувати, але вони все одно запускатимуться. Прокрутка в Instagram плавна, і з соцмережами проблем не виникає. Завдяки своєму бюджетному чипсету Galaxy A16 економить енергію, даючи змогу використовувати заряд акумулятора ємністю 5000 мАг майже два дні.

Порівняння Galaxy A16 і Samsung Galaxy S25 Ultra

У базовій версії всього 4 ГБ оперативної пам'яті, і цього часом не вистачає для багатозадачності. Система може агресивно закривати додатки, щоб звільнити місце, але в іншому телефон досить легко справляється з повсякденними завданнями.

Galaxy A16 технічно має три датчики камери, але на практиці можна ефективно користуватися тільки основним на 50 МП. Якість занадто різко падає в надширокому об'єктиві, а макродатчик практично непридатний для використання. За хорошого освітлення знімки виходять вельми яскраві та чіткі.

Раніше писали, що смартфони Samsung Galaxy S25 розвалюються в руках. Як виявилося, кільця камери просто приклеєні до корпусу і можуть легко відокремитися.

Повідомляли також, який смартфон можна купити замість Samsung Galaxy S25, щоб заощадити. Одним із найвдаліших варіантів, запропонованих самою компанією, став дешевший S25 Edge.