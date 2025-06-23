Флагман Galaxy S25 Ultra против дешевого A16: за что Samsung требует на $1100 больше (видео)

Samsung предлагает смартфоны линейки Galaxy разных ценовых категорий, у нее есть как весьма неплохой A16 за $200, так и флагман S25 Ultra за $1300.

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У обеих моделей есть свои преимущества и недостатки. Издание Android Police сравнило их, чтобы показать, за что пользователям приходится доплачивать больше тысячи долларов.

Samsung Galaxy S25 Ultra (от 39 496 грн в Украине) оснащен лучшим дисплеем с качественным антибликовым слоем, высокой яркостью и красочностью. Передовой процессор Snapdragon 8 Elite справляется с любыми задачами, включая функции Galaxy AI для редактирования фото и видео, а также самые требовательные игры.

Хотя сам ИИ от Samsung нравится далеко не всем. Технология пока несовершенна, и люди часто находят ошибки в ее ответах. Иногда быстрее самому что-то написать, чем засыпать непонятливую систему уточняющими запросами.

Когда Galaxy A16 2024 года выпуска начнет устаревать, Galaxy S25 Ultra все еще должен быть в отличном состоянии. Есть смысл переплатить, если вы планируете использовать свое устройство в течение нескольких лет. Компания обещает семь лет поддержки программного обеспечения и обновлений для Galaxy S25 Ultra — дольше, чем для любой другой модели. Впрочем, A16 в этом плане не слишком отстает со своими 6 годами.

Samsung Galaxy S25 Ultra обладает высокими характеристиками Фото: Tech Advisor

Камеры на Galaxy S25 Ultra также значительно лучше и более универсальны, чем на Galaxy A16. Основной датчик обладает разрешением в 200 МП. Телефон добавляет теплые тона к фотографиям, делая их идеальными для социальных сетей. Телефото и сверхширокие объективы Galaxy S25 Ultra также делают снимки лучше, чем модели подешевле.

Флагманский телефон Samsung предлагает больше удобств. Он имеет класс защиты IP68 от пыли и воды, что обеспечивает дополнительное спокойствие. Он также защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 спереди и сзади, а титановая рамка придает ему премиальный вид.

Время работы аккумулятора отличное, несмотря на высокую мощность, при этом Galaxy S25 Ultra имеет более быструю 45-ваттную проводную зарядку по сравнению с 25-ваттной у Galaxy A16.

В то же время, Galaxy A16 тоже выглядит и ощущается весьма достойно с довольно ярким 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED. Игры выглядят потрясающе, и хотя контрастность не такая глубокая, как у экрана его более дорогого собрата.

С другой стороны, Galaxy A16 стоимостью чуть больше 5000 грн работает на бюджетном чипсете Exynos 1330, поэтому требовательные игры и приложения могут тормозить, но они все равно будут запускаться. Прокрутка в Instagram плавная, и с соцсетями проблем не возникает. Благодаря своему бюджетному чипсету Galaxy A16 экономит энергию, позволяя использовать заряд аккумулятора емкостью 5000 мАч почти два дня.

Сравнение Galaxy A16 и Samsung Galaxy S25 Ultra

У базовой версии всего 4 ГБ оперативной памяти, и этого порой не хватает для многозадачности. Система может агрессивно закрывать приложения, чтобы освободить место, но в остальном телефон достаточно легко справляется с повседневными задачами.

Galaxy A16 технически имеет три датчика камеры, но на практике можно эффективно пользоваться только основным на 50 МП. Качество слишком резко падает в сверхшироком объективе, а макродатчик практически непригоден для использования. При хорошем освещении снимки получаются весьма яркие и четкие.

Ранее писали, что смартфоны Samsung Galaxy S25 разваливаются в руках. Как оказалось, кольца камеры просто приклеены к корпусу и могут легко отделиться.

Сообщали также, какой смартфон можно купить вместо Samsung Galaxy S25, чтобы сэкономить. Одним из самых удачных вариантов, предложенных самой компанией, стал более дешевый S25 Edge.