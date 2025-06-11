Какой смартфон купить вместо Samsung Galaxy S25 Ultra и не прогадать: советы экспертов

Когда приходится делать выбор между бюджетным телефоном и премиум-моделью. Но бывает и так, что выбор стоит между двумя флагманами. Например, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Edge – оба от Samsung, оба входят в рейтинг лучших на данный момент. Тут надо учесть несколько аспектов.

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Об этом пишет slashgear.com.

Как отмечает издание, Samsung обычно дает название Edge каким-то экспериментальным устройствам – и S25 Edge действительно необычен. Уже хотя бы потому, что это самый тонкий смартфон (его толщина 5,8 мм). Хотя в целом этот не очень миниатюрный телефон – по величине он вполне соизмерим с S25 Ultra.

Смартфоны Galaxy S25 Edge и Galaxy S25 Ultra Фото: Samsung

Тонкий или функциональный?

Ультратонкий дизайн – это, конечно, главное преимущество Galaxy S25 Edge. Но это кажется чудом инженерной мысли пока не начинаешь задумываться о производительности. И тут эксперты отмечают, что ради красоты пришлось пожертвовать частью функционала.

Смартфоны Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Edge (вид сбоку) Фото: Samsung

Главная уязвимость S25 Edge – это его батарея. Ее емкость – всего 3900 мАч, и это при тому, что Samsung до сих пор держится за литий-ионные аккумуляторы и не принимает новую кремний-углеродную технологию. Для сравнения – у S25 Ultra батарея 5000 мАч.

В зарядке тоже есть разница: у Edge она намного медленнее – на 25 Вт при проводном соединении по сравнению с 45 Вт, поддерживаемыми Ultra.

К тому же, у модели Edge нет телеобъектива (а у Ultra он есть), камера тоже отстает, и отсутствуют антибликовое покрытие и стилус, представленные на модели Ultra. Правда, чип в обеих моделях тот же самый – Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

В общем, выбирать приходится в зависимости от приоритетов пользователя. Если на первом месте все-таки характеристики и функциональность, то выигрывает больший по габаритам Galaxy S25 Ultra. Если же руководствоваться исключительно соображениями моды и эстетики, то можно выбрать Galaxy S25 Edge. Но тут нужно помнить, что скоро его слава самого тонкого телефона может перейти к новому iPhone 17.

Напомним, что осенью этого года Apple представит свой новый смартфон iPhone 17 Air . Он уже впечатляет дизайном – обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании. Правда, и насчет характеристик этой новинки уже есть вопросы – все-таки в ультратонкий корпус не помещается супермощная батарея.