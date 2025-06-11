Який смартфон купити замість Samsung Galaxy S25 Ultra і не прогадати: поради експертів

Коли доводиться робити вибір між бюджетним телефоном і преміум-моделлю. Але буває й так, що вибір стоїть між двома флагманами. Наприклад, Galaxy S25 Ultra і Galaxy S25 Edge — обидва від Samsung, обидва входять до рейтингу найкращих на даний момент. Тут треба врахувати кілька аспектів.

Related video

Про це пише slashgear.com.

Як зазначає видання, Samsung зазвичай дає назву Edge якимось експериментальним пристроям — і S25 Edge справді незвичайний. Уже хоча б тому, що це найтонший смартфон (його товщина 5,8 мм). Хоча загалом цей не дуже мініатюрний телефон — за величиною він цілком порівнянний із S25 Ultra.

Смартфони Galaxy S25 Edge і Galaxy S25 Ultra Фото: Samsung

Тонкий чи функціональний?

Ультратонкий дизайн — це, звісно, головна перевага Galaxy S25 Edge. Але це здається дивом інженерної думки поки не починаєш замислюватися про продуктивність. І тут експерти зазначають, що заради краси довелося пожертвувати частиною функціоналу.

Смартфони Galaxy S25 Ultra і Galaxy S25 Edge (вид збоку) Фото: Samsung

Головна вразливість S25 Edge — це його батарея. Її ємність — лише 3900 мАг, і це при тому, що Samsung досі тримається за літій-іонні акумулятори і не приймає нову кремній-вуглецеву технологію. Для порівняння — у S25 Ultra батарея 5000 мАг.

У зарядці теж є різниця: у Edge вона набагато повільніша — на 25 Вт при дротовому з'єднанні порівняно з 45 Вт, підтримуваними Ultra.

До того ж, у моделі Edge немає телеоб'єктива (а в Ultra він є), камера теж відстає, і відсутні покриття антивідблиску і стилус, представлені на моделі Ultra. Щоправда, чип в обох моделях той самий — Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Загалом, вибирати доводиться залежно від пріоритетів користувача. Якщо на першому місці все-таки характеристики і функціональність, то виграє більший за габаритами Galaxy S25 Ultra. Якщо ж керуватися виключно міркуваннями моди й естетики, то можна вибрати Galaxy S25 Edge. Але тут потрібно пам'ятати, що скоро його слава найтоншого телефону може перейти до нового iPhone 17.

Нагадаємо, що восени цього року Apple представить свій новий смартфон iPhone 17 Air . Він уже вражає дизайном — обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії. Щоправда, і щодо характеристик цієї новинки вже є питання — все ж таки в ультратонкий корпус не поміщається суперпотужна батарея.