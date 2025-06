Дешевые смартфоны почти как флагманы: какую проблему нужно решить, чтобы не переплачивать

Cамые лучшие дешевые телефоны могут делать почти все, что и флагманские модели, но у них есть один недостаток, с которым сложно смириться.

Главной проблемой недорогих смартфонов является ограниченная поддержка программного обеспечения от производителей устройств, что мешает использовать одно и то же устройство годами даже если другие условия позволяют. Об этом пишет издание Tom's Guide.

Почему важны обновления смартфонов

Дешевым телефонам нужна более обширная поддержка программного обеспечения от производителей устройств. Это особенно актуально в эту эпоху, когда люди хотят дольше пользоваться своими телефонами по причинам, связанным как с бюджетом, так и с окружающей средой. Но когда обновления заканчиваются через 2-3 года, то выгода от приобретения недорого смартфона обесценивается.

Например, у Moto G 2025 за 199 долларов хорошие характеристики, но уже через 2 года она перестанет получать обновления операционной системы, а в 2028 году закончатся и обновления безопасности. Это значит, что максимум, на что могут рассчитывать пользователи — это Android 17.

Смартфон Moto G 2025 будет актуальным лишь до 2028 года Фото: zdnet.com

Ранее писали, в чем опасность отсутствия обновлений. Без обновлений ОС телефон спустя некоторое время потеряет свою функциональность, хотя многие службы и приложения продолжат работать еще несколько лет. С функциями безопасности все гораздо сложнее, поскольку с такими обновлениями производитель исправляет ошибки и критические уязвимости, которые позволяют хакерам и вирусам взламывать устройство.

Поддержка дешевых смартфонов сегодня

Лучше всего дела обстоят у Pixel 9a от Google, ведь при стоимости менее 500 долларов компания обещает предоставить семь лет обновлений программного обеспечения и безопасности. Примечательно, что это тот же уровень поддержки, который полагается флагманским Pixel 9. Но у других производителей поддержка бюджетных моделей заканчивается в лучшем случае через 6 лет, как у Samsung Galaxy A36, но чаще всего гораздо раньше.

Cмартфон Google Pixel 9a будет получать обновления 7 лет Фото: Скриншот

Ситуация с обновлениями улучшается. Например, в случае с Moto G 2025 Motorola продлила срок поддержки на год. Samsung раньше прекращала поддержку своих телефонов Galaxy A на 4 году вместо 6 сегодня. Политика поддержки программного обеспечения OnePlus 13R более щедрая, чем та, что OnePlus предлагала для OnePlus 12R. И Nothing Phone 3a и 3a Pro получают дополнительные 2 года поддержки безопасности по сравнению с Nothing Phone 2a. И Nothing уже подтвердила, что Nothing Phone 3 получит 5 лет обновлений Android плюс семь лет поддержки безопасности.

Если тенденция сохранится, то у людей появится еще больше причин выбирать дешевые, а не дорогие смартфоны. Конечно, разница между флагманами и бюджетными моделями есть, и она значительна для тех, кто знает, за что переплачивает.

Более дорогие смартфоны получают самые быстрые процессоры, хотя если не нужно регулярно запускать требовательные приложения или игры с хорошей графикой, то для большинства задач будет достаточно просто хороших чипсетов. Флагманы также выигрывают за счет более качественных камер и передовых функций искусственного интеллекта.

Однако на рынке есть достаточно недорогих телефонов, которые почти не уступают по качеству съемки, поэтому компромисс менее заметен. Что касается ИИ, то многие им даже не пользуются, а если и пользуются, то это скорее приятный бонус, нежели обязательный пункт при выборе гаджета.

Ранее эксперты сравнили флагман Samsung Galaxy S25 Ultra и бюджетный Galaxy A16 за 200$. Они выяснили, за что приходится платить на $1100 больше.