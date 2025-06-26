На что обратить внимание при покупке бюджетного смартфона, чтобы не прогадать: советы

Хотя бюджетные телефоны не обладают всеми преимуществами моделей среднего или флагманского класса, это не значит, что вы не можете найти идеально подходящее устройство для своих нужд.

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При выборе недорогого телефона стоит начать с функций, которые абсолютно необходимы. Однако, данные рекомендации не подойдут, если вам нужно устройство с расширенным функционалом, предупреждают эксперты из pcmag.com.

Что важно учесть в дешевом смартфоне

Срок службы батареи

Существует множество переменных, которые следует учитывать, когда речь идет о сроке службы батареи, но в конечном итоге телефон должен прослужить как минимум до конца дня. Если вы покупаете телефон с экраном меньше 6 дюймов, то емкость аккумулятора должна составлять 3800 мАч или выше. Для смартфонов с большими экранами минимальная емкость — 4500 мАч, а еще лучше 5000 мАч.

Чипсет

Вполне достаточно чипа начального уровня вроде Snapdragon 4 Gen 2. Линейка Dimensity 6000 также хороша, а вот линейка Helio имеет немного меньшую мощность — стоит это учитывать. Убедитесь, что чип относительно новый. По опыту экспертов, производительность обычно повышается на 20% с каждым поколением, поэтому чипы последнего года или двух значительно превосходят старые.

Совместимость

Перед покупкой решите, готовы ли вы перейти на 5G или предпочитаете придерживаться LTE 4G. Независимо от выбора, убедитесь, что телефон поддерживает соответствующие диапазоны сотовой связи для вашего оператора. Ищите диапазоны 5G и LTE по номеру модели устройства, а не по его названию.

Смартфон Pixel 8a Фото: Tom's Guide

Связь

Связь оказывает огромное влияние на качество звонков и скорость передачи данных. В большинстве случаев следует выбирать телефон с модемом Qualcomm X12 (для LTE), X60 (для 5G) или более новым. Если вы хотите купить "раскладушку", то убедитесь, что модем поддерживает передачу голоса по LTE (VoLTE), передачу голоса по Wi-Fi (VoWiFi) и улучшенные голосовые службы (EVS) для наилучшего качества звонков. Следует проверить наличие Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.0 или более поздней версии.

Операционная система

Текущая версия Android — Android 15, но лишь немногие бюджетные смартфоны поставляются с последней сборкой. Не возвращайтесь к Android 13 из соображений безопасности и совместимости. Не думайте, что бюджетный телефон когда-либо получит обновление версии Android, если производитель не обязуется это сделать.

Оперативная память

Чем больше оперативной памяти, тем лучше. Для телефонов стоимостью менее 200 долларов ищите не менее 4 ГБ ОЗУ. Если вы готовы потратить больше, объем памяти будет достигать 6 ГБ.

Память

Как и в случае с ОЗУ, памяти много не бывает. 64 ГБ памяти для телефонов стоимостью менее 200 долларов — вполне достаточно, и попробуйте найти модель со слотом microSD. Вам, скорее всего, не придется беспокоиться о расширяемой памяти для телефонов с объемом памяти 128 ГБ или больше.

Смартфон Samsung Galaxy A35 Фото: phonearena.com

Дополнительные преимущества

Защита от пыли и брызг

Недорогие телефоны, как и "середнячки", могут выдерживать определенный уровень проникновения пыли и воды. Ищите модели, защищенные согласно стандартам "IP55" или "IP67".

Многообъективные камеры

Большинство бюджетников оснащены многообъективными камерами, которые позволяют делать широкоугольные и макроснимки. Если у вас твердая рука и хорошее освещение, эти телефоны обычно делают приличные снимки с помощью основных и широкоугольных камер. Однако макрообъективы почти всегда некачественны.

NFC

NFC медленно проникает на рынок недорогих телефонов. Это отличная функция, поскольку бесконтактные платежи (например, Apple Pay и Google Pay) весьма популярны.

Стереодинамики

Несколько недорогих телефонов оснащены стереодинамиками и даже расширенными функциями, такими как индивидуальная настройка и звук Dolby.

Крепкое стекло

Если вы тратите больше 100 долларов на телефон, он должен быть с укрепленным стеклом, чтобы защитить дисплей от трещин и царапин. Gorilla Glass 3 является стандартом для большинства бюджетных моделей, но есть несколько моделей с Gorilla Glass 5. Обратите внимание, что некоторые устройства используют стекло Dragontail.

Ранее мы писали, какую проблему нужно решить, чтобы не переплачивать за смартфоны. Cамые лучшие дешевые телефоны могут делать почти все, что и флагманские модели, но у них есть один недостаток, с которым сложно смириться.