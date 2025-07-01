Не спешите покупать смартфон-"раскладушку": 5 факторов, которые заставят вас передумать

Эксперты считают, что у складных телефонов есть свои недостатки, и пользователи должны знать о них прежде, чем совершат покупку.

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Складка — не просто визуальный недостаток

Складка неизбежна в этом форм-факторе, независимо от того, насколько хорош механизм шарнира. Складные телефоны существуют уже несколько лет, но без складок их просто не бывает.

Это выглядит не эстетично. Также область складки накапливает больше пыли и кожного жира, из-за чего она кажется более мягкой, чем остальная часть дисплея.

Тестировщик пишет, что так и не привык к этому странному ощущению через несколько недель и даже месяцев использования смартфона, поскольку до этого он пользовался только плоскими телефонами. Это одна из главных причин, по которой он не использует Z Flip 5 для игр, потребления мультимедиа или проверки социальных сетей. Эксперт старается как можно реже касаться центра экрана.

Конечно, складка не делает телефон непригодным для использования, но она портит ощущение, которое ожидается от смартфона стоимостью около 1000 долларов.

Смартфон Z Flip 6 Фото: go2android.de

Защитная пленка обязательно отклеится

Современные складные телефоны поставляются с предварительно нанесенной пластиковой защитной пленкой для защиты хрупкого складного экрана. Производители не рекомендуют снимать ее самостоятельно. Если вы это сделаете, вы можете повредить дисплей и аннулировать гарантию.

Проблема в ​​том, что пленка не держится долго. Например, на Z Flip 5 она начала отслаиваться вокруг сгиба примерно через 10 месяцев ежедневного использования, учитывая то, что тестировщик складывал и раскладывал смартфон менее 100 раз в день.

Все началось незаметно, с небольшой складки, образовавшейся там, где телефон сгибается, но она расширилась и со временем под ней начала скапливаться пыль. Скроллинг больше не был гладким, а экран казался немного размытым вокруг сгиба, пишет тестировщик.

Samsung знает об этой проблеме, поэтому предлагает одноразовую бесплатную замену защитной пленки в течение первого года покупки. Если гарантия истекла, то придется заплатить 20 долларов за новую пленку.

Посредственное время работы от батареи

"Раскладушки" оснащены батареями меньшего размера по сравнению с традиционными телефонами, потому что им требуется место для шарнирного механизма.

Внешний экран не снижает частоту обновления динамически до 1 Гц или 10 Гц, когда на нем отображается что-то статическое, например, часы. В итоге Z Flip 5 не работает целый день без подзарядки.

"Если вы активный пользователь, купите внешний аккумулятор с складным телефоном на случай, если он разрядится посреди рабочего дня", — рекомендует специалист.

Складные смартфоны Samsung Фото: Samsung

"Раскладушку" нельзя открыть одной рукой

Шарнирный механизм недостаточно свободен, чтобы можно было открыть смартфон одной рукой. Так что легко открыть его, как оригинальный Motorola Razr, не получится.

Если вы будете пробовать открыть "раскладушку" одной рукой, то рискуете повредить защитную пленку. Эксперт рекомендует открывать такие гаджеты двумя руками.

Складной смартфон не идеален для потребления медиа

Тестировщик полагал, что его более широкое соотношение сторон 22:9 смартфона Galaxy Z Flip 5 отлично подойдет для просмотра фильмов, тем более что оно близко к кинематографическому широкоэкранному формату 21:9. Однако большая часть контента на Netflix и других потоковых платформах подается в формате 16:9. В итоге по бокам на экране возникают широкие черные полосы, что портит просмотр.

А еще складка мешает смотреть видео, если за пользователем находится источник света. Она становится постоянным визуальным отвлекающим фактором (особенно в темных сценах), потому что улавливает отражения. Складка также слегка искажает изображение в зависимости от угла, под которым вы смотрите.

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