Не поспішайте купувати смартфон-"розкладачку": 5 факторів, які змусять вас передумати

Експерти вважають, що у складних телефонів є свої недоліки, і користувачі повинні знати про них перш, ніж зроблять покупку.

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Про явні мінуси смартфонів-"розкладачок" пише видання androidpolice.com.

Складка — не просто візуальний недолік

Складка неминуча в цьому форм-факторі, незалежно від того, наскільки хороший механізм шарніра. Складні телефони існують уже кілька років, але без складок їх просто не буває.

Це має неестетичний вигляд. Також область складки накопичує більше пилу і шкірного жиру, через що вона здається м'якшою, ніж інша частина дисплея.

Тестувальник пише, що так і не звик до цього дивного відчуття за кілька тижнів і навіть місяців використання смартфона, оскільки до цього він користувався лише плоскими телефонами. Це одна з головних причин, через яку він не використовує Z Flip 5 для ігор, споживання мультимедіа чи перевірки соціальних мереж. Експерт намагається якомога рідше торкатися центру екрана.

Звичайно, складка не робить телефон непридатним для використання, але вона псує відчуття, яке очікується від смартфона вартістю близько 1000 доларів.

Смартфон Z Flip 6 Фото: go2android.de

Захисна плівка обов'язково відклеїться

Сучасні складні телефони постачаються з попередньо нанесеною пластиковою захисною плівкою для захисту крихкого складного екрана. Виробники не рекомендують знімати її самостійно. Якщо ви це зробите, ви можете пошкодити дисплей і анулювати гарантію.

Проблема в тому, що плівка не тримається довго. Наприклад, на Z Flip 5 вона почала відшаровуватися навколо згину приблизно через 10 місяців щоденного використання, з огляду на те, що тестувальник складав і розкладав смартфон менше 100 разів на день.

Усе почалося непомітно, з невеликої складки, що утворилася там, де телефон згинається, але вона розширилася і згодом під нею почав накопичуватися пил. Скролінг більше не був гладким, а екран здавався трохи розмитим навколо згину, пише тестувальник.

Samsung знає про цю проблему, тому пропонує одноразову безкоштовну заміну захисної плівки протягом першого року покупки. Якщо гарантія минула, то доведеться заплатити 20 доларів за нову плівку.

Посередній час роботи від батареї

"Розкладачки" оснащені батареями меншого розміру порівняно з традиційними телефонами, тому що їм потрібне місце для шарнірного механізму.

Зовнішній екран не знижує частоту оновлення динамічно до 1 Гц або 10 Гц, коли на ньому відображається щось статичне, наприклад, годинник. У підсумку Z Flip 5 не працює цілий день без підзарядки.

"Якщо ви активний користувач, купіть зовнішній акумулятор зі складним телефоном на випадок, якщо він розрядиться посеред робочого дня", — рекомендує фахівець.

Складні смартфони Samsung Фото: Samsung

"Розкладачку" не можна відкрити однією рукою

Шарнірний механізм недостатньо вільний, щоб можна було відкрити смартфон однією рукою. Тож легко відкрити його, як оригінальний Motorola Razr, не вийде.

Якщо ви будете пробувати відкрити "розкладачку" однією рукою, то ризикуєте пошкодити захисну плівку. Експерт рекомендує відкривати такі гаджети двома руками.

Складаний смартфон не ідеальний для споживання медіа

Тестувальник вважав, що його ширше співвідношення сторін 22:9 смартфона Galaxy Z Flip 5 чудово підійде для перегляду фільмів, тим паче, що воно близьке до кінематографічного широкоекранного формату 21:9. Однак більша частина контенту на Netflix та інших потокових платформах подається у форматі 16:9. У підсумку з боків на екрані виникають широкі чорні смуги, що псує перегляд.

А ще складка заважає дивитися відео, якщо за користувачем знаходиться джерело світла. Вона стає постійним візуальним відволікаючим фактором (особливо в темних сценах), тому що вловлює відображення. Складка також злегка спотворює зображення залежно від кута, під яким ви дивитеся.

Раніше ми писали про 7 компактних моделей смартфонів, які поміщаються в долоні. Користувачі, які хочуть придбати невеликі за розміром, але якісні телефони, можуть вибрати серед Asus Zenfone 10, Samsung Galaxy S24, Motorola Razr 2023, Samsung Galaxy Z Flip 5, Google Pixel 8а, Google Pixel 7а та iPhone 15 Pro.