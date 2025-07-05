Ученые превратили соляную пещеру в огромный аккумулятор: где его применят

Компания Augwind Energy объявила о планах по строительству первой в мире коммерческой установки хранения энергии AirBattery в Германии, что станет крупным прорывом в гонке за декарбонизацию европейских энергосетей.

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Проект, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2027–2028 годы, будет использовать вырытую соляную пещеру для хранения сжатого воздуха и выработки электроэнергии, обеспечивая возможность хранения в течение недель или даже месяцев, пишет interestingengineering.com.

Компания Augwind утверждает, что ее система может обеспечить многонедельную энергетическую устойчивость с помощью модульной установки, которая хранит сжатый воздух в подземных пещерах.

Типичная пещера, больше Эмпайр-стейт-билдинг, может хранить 3–8 ГВт·ч электроэнергии. При необходимости система выпускает воздух под высоким давлением через водяные камеры для привода турбин и выработки электроэнергии.

Соляная пещера — твердая энергия

Батарея AirBattery от Augwind разработана для того, чтобы действовать как буфер, поглощая избыточную возобновляемую энергию и распределяя ее по мере необходимости. Ее эффективность уже достигла 47% на пилотном участке в Израиле, и ожидается, что она превысит 60% в коммерческих установках.

Устраняя зависимость от импортного газа или металлов для аккумуляторов, система снижает геополитические риски и нестабильные цены на энергоносители, что особенно актуально после энергетического шока в Германии вследствие российско-украинской войны.

Стоимость многонедельного хранения проекта за киловатт-час составляет всего от 10 до 15 долларов США, что делает его конкурентоспособной альтернативой решениям на основе аккумуляторов.

AirBattery также обещает сократить расходы на расширение сети. Храня энергию ближе к ветроэнергетическим центрам Северной Германии, она снижает потребность в дорогостоящей инфраструктуре для перемещения энергии на юг, где когда-то доминировали угольные и ядерные объекты.

В отличие от литий-ионных аккумуляторов, AirBattery построена из местных материалов, работает в замкнутой системе водоснабжения и предлагает практически неограниченный срок хранения, ограниченный только размером пещеры. Немецкая инжиниринговая компания Fichtner Group подтвердила эффективность и экономическую целесообразность системы.

В случае успеха немецкая установка может стать образцом для аналогичных проектов по всей Европе к 2030 году, помогая стабилизировать сети, поскольку проникновение возобновляемых источников энергии превысит 50%.

Ранее мы писали, что необычная батарея запитает целый штат. К электросети американского штата Калифорния будет подключена инновационная батарея, которая будет работать за счет взаимодействия железа и кислорода – проще говоря, ржавчины.