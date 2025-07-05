Учені перетворили соляну печеру на величезний акумулятор: де його застосують

Компанія Augwind Energy оголосила про плани з будівництва першої у світі комерційної установки зберігання енергії AirBattery в Німеччині, що стане великим проривом у перегонах за декарбонізацію європейських енергомереж.

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Проєкт, введення в експлуатацію якого заплановано на 2027-2028 роки, використовуватиме вириту соляну печеру для зберігання стисненого повітря і вироблення електроенергії, забезпечуючи можливість зберігання протягом тижнів або навіть місяців, пише interestingengineering.com.

Компанія Augwind стверджує, що її система може забезпечити багатотижневу енергетичну стійкість за допомогою модульної установки, яка зберігає стиснене повітря в підземних печерах.

Типова печера, більша за Емпайр-стейт-білдінг, може зберігати 3-8 ГВт-год електроенергії. За необхідності система випускає повітря під високим тиском через водяні камери для приводу турбін і вироблення електроенергії.

Соляна печера — тверда енергія

Батарея AirBattery від Augwind розроблена для того, щоб діяти як буфер, поглинаючи надлишкову поновлювану енергію і розподіляючи її в міру необхідності. Її ефективність вже досягла 47% на пілотній ділянці в Ізраїлі, і очікується, що вона перевищить 60% у комерційних установках.

Усуваючи залежність від імпортного газу або металів для акумуляторів, система знижує геополітичні ризики і нестабільні ціни на енергоносії, що особливо актуально після енергетичного шоку в Німеччині внаслідок російсько-української війни.

Вартість багатотижневого зберігання проєкту за кіловат-годину становить лише від 10 до 15 доларів США, що робить його конкурентоспроможною альтернативою рішенням на основі акумуляторів.

AirBattery також обіцяє скоротити витрати на розширення мережі. Зберігаючи енергію ближче до вітроенергетичних центрів Північної Німеччини, вона знижує потребу в дорогій інфраструктурі для переміщення енергії на південь, де колись домінували вугільні та ядерні об'єкти.

На відміну від літій-іонних акумуляторів, AirBattery побудована з місцевих матеріалів, працює в замкнутій системі водопостачання і пропонує практично необмежений термін зберігання, обмежений тільки розміром печери. Німецька інжинірингова компанія Fichtner Group підтвердила ефективність та економічну доцільність системи.

У разі успіху німецька установка може стати зразком для аналогічних проєктів по всій Європі до 2030 року, допомагаючи стабілізувати мережі, оскільки проникнення поновлюваних джерел енергії перевищить 50%.

Раніше ми писали, що незвичайна батарея живить цілий штат. До електромережі американського штату Каліфорнія буде під'єднана інноваційна батарея, яка працюватиме завдяки взаємодії заліза і кисню — простіше кажучи, іржі.