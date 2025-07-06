Смартфоны с самой лучшей батареей: кто дольше всего работает по итогам тестов

Время работы без подзарядки имеет критически важное значение для любого смартфона, а особенно для дорогих флагманских моделей, ведь какая польза от мощного процессора, если батарея садится за пару часов.

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Журналист Нираве Гондхия протестировал 10 флагманов за последний год и определил самые выносливые из них. Он опубликовал результаты исследования в статье на сайте Digital Trends. В тройку лидеров по общим итогам вошли OnePlus 13, Motorola Razr 60 Ultra, Oppo Find N5, но в некоторых тестах есть свои победители.

Условия тестирования

Каждый телефон прошел одинаковое тестирование с дисплеем, установленным на яркость 200 нит, чтобы минимизировать изменения, вызванные автоматической настройкой яркости или различными контроллерами яркости дисплея. Для складных телефонов тесты проводились на основном дисплее. Обозреватель использовал тестовую учетную запись, дабы граничить любое потенциальное повреждение данных.

Каждый смартфон был заряжен до 100%, а затем прошел несколько испытаний. Первый включал просмотр зацикленного набора веб-сайтов и социальных лент, а второй проводил тот же тест, но с зацикленным видео. В рамках игрового теста запускали игру Genshin Impact в течение 60 минут, а затем анализировали использование батареи на этом этапе.

Просмотр веб-страниц и социальных сетей

Смартфон Motorola Razr 60 Ultra хорошо показал себя в тесте батареи Фото: Скриншот

Самой выносливой оказалась батарея Motorola Razr 60 Ultra (15 часов 48 минут). В этом тесте она превзошла iPhone 16 Pro Max (15:42 ч), который проработал значительно дольше любого другого телефона со времен iPhone 15 Pro Max.

Оба этих устройства превзошли ожидания по емкости, тогда как Galaxy S25 Ultra не оправдал их, ведь должен быть лучше за свою цену. Он оказался лишь на 7 месте, проработав меньше 11 часов.

Результаты тестов батареи при просмотре веб-сайтов и соцсетей Фото: Digital Trends

Воспроизведение видео

Более напряженный тест для смартфонов, поскольку видео задействует графическую карту сильнее, чем обычные сайты и приложения соцсетей. OnePlus 13 превзошел конкурентов в этой сфере благодаря большой емкости кремний-углеродного аккумулятора (альтернатива литий-ионным) и программной оптимизации, он проработал 23 часа и 21 минуту.

Смартфон OnePlus 13 долго проигрывает видео Фото: OnePlus

iPhone 16 Pro Max тоже показал себя достойно (23:04), поскольку программная и аппаратная интеграция Apple обеспечивают высокую выносливость. Будет интересно посмотреть, как на нее повлияет новая функция фоновых задач в iOS 26.

В этом изнурительном тесте Galaxy S25 Edge удивил своими возможностями (16:58), поскольку у него самая маленькая батарея и самый тонкий корпус среди нескладных моделей. Он занял 5-е место в десятке лидеров, поэтому его можно рекомендовать для просмотра видео.

Рейтинг смартфонов по произведению видео Фото: Digital Trends

Видеоигры

Где было возможно, автор включил игровой режим (или аналогичную функцию), но оставил настройки по умолчанию. В этом случае Game Booster от Samsung вывела Galaxy S25 Ultra на первое место, показав, что правильные настройки могут продлить срок службы батареи в тяжелых игровых условиях. Модель продержалась 9 часов 42 минуты.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra создан для игр Фото: Скриншот

Что удивительно, OnePlus 13 проработал всего 7:13 ч, имея такой же 8-ядерный процессор Snapdragon 8 Elite и даже большую емкость аккумулятора. Впрочем, процессоры не идентичные, ведь Samsung использует оптимизированную версию процессора для своих флагманских устройств.

iPhone 16 Pro Max оказался на втором месте, выдержав 9,38 ч, а Find N5 (7,58 ч) и Razr 60 Ultra (7:42 ч) продолжают доказывать, что складные телефоны могут предложить лучшее время автономной работы, чем нескладные телефоны. Pixel 9 Pro Fold, Z Fold 6 и Flip 6 ожидаемо заняли низкие места в большинстве тестов.

Рейтинг смартфонов, которые дольше всего выдерживают игры Фото: Digital Trends

Скорость зарядки

OnePlus 13 оказалась лидером, полностью зарядившись за 35 минут с помощью зарядного устройства мощностью 80 Вт. На втором месте — Oppo Find N5 c 50 минутами при такой же мощности.

Самый большой сюрприз преподнес Motorola Razr 60 Ultra и его новая зарядка на 68 Вт, которая значительно увеличивает скорость зарядки. Его скорость составила 48 минут, а вот количество энергии, накопленной за минуту, меньше, чем у первых двух мест.

На протяжении более чем десятилетия стало ясно, что Huawei, Oppo, Honor и OnePlus, придумали, как быстро и безопасно заряжать телефоны. Это было так задолго до появления нового поколения аккумуляторов Silicon Carbon, и эта технология значительно быстрее, чем у конкурентов.

Apple в этом плане заметно отстает, ведь iPhone 16 Pro Max занял 9-е место со 114 минутами. В основном это связано с тем, что смартфон имеет режим защиты батареи и медленнее заряжается после достижения 80%.

Ранее писали, что в 2026 году емкость аккумуляторов смартфонов достигнет 9000 мАч благодаря кремний-углеродным батареям. Полностью на них собираются перейти китайские бренды Honor, Xiaomi, Oppo.