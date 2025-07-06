Смартфони з найкращою батареєю: хто найдовше працює за підсумками тестів

Час роботи без підзарядки має критично важливе значення для будь-якого смартфона, а особливо для дорогих флагманських моделей, адже яка користь від потужного процесора, якщо батарея сідає за пару годин.

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Журналіст Ніраве Гондхія протестував 10 флагманів за останній рік і визначив найвитриваліші з них. Він опублікував результати дослідження в статті на сайті Digital Trends. До трійки лідерів за загальними підсумками увійшли OnePlus 13, Motorola Razr 60 Ultra, Oppo Find N5, але в деяких тестах є свої переможці.

Умови тестування

Кожен телефон пройшов однакове тестування з дисплеєм, встановленим на яскравість 200 ніт, щоб мінімізувати зміни, спричинені автоматичним налаштуванням яскравості або різними контролерами яскравості дисплея. Для складних телефонів тести проводилися на основному дисплеї. Оглядач використовував тестовий обліковий запис, щоб обмежити будь-яке потенційне пошкодження даних.

Кожен смартфон був заряджений до 100%, а потім пройшов кілька випробувань. Перший включав перегляд зацикленого набору веб-сайтів і соціальних стрічок, а другий проводив той самий тест, але із зацикленим відео. У рамках ігрового тесту запускали гру Genshin Impact протягом 60 хвилин, а потім аналізували використання батареї на цьому етапі.

Перегляд веб-сторінок і соціальних мереж

Смартфон Motorola Razr 60 Ultra добре показав себе в тесті батареї Фото: Скриншот

Найвитривалішою виявилася батарея Motorola Razr 60 Ultra (15 годин 48 хвилин). У цьому тесті вона перевершила iPhone 16 Pro Max (15:42 год), який пропрацював значно довше за будь-який інший телефон з часів iPhone 15 Pro Max.

Обидва ці пристрої перевершили очікування за ємністю, тоді як Galaxy S25 Ultra не виправдав їх, адже мав би бути кращим за свою ціну. Він опинився лише на 7 місці, пропрацювавши менше 11 годин.

Результати тестів батареї під час перегляду веб-сайтів і соцмереж Фото: Digital Trends

Відтворення відео

Більш напружений тест для смартфонів, оскільки відео задіює графічну карту сильніше, ніж звичайні сайти і додатки соцмереж. OnePlus 13 перевершив конкурентів у цій сфері завдяки великій ємності кремній-вуглецевого акумулятора (альтернатива літій-іонному) і програмній оптимізації, він пропрацював 23 години і 21 хвилину.

Смартфон OnePlus 13 довго програє відео Фото: OnePlus

iPhone 16 Pro Max теж показав себе гідно (23:04), оскільки програмна та апаратна інтеграція Apple забезпечують високу витривалість. Буде цікаво подивитися, як на неї вплине нова функція фонових завдань в iOS 26.

У цьому виснажливому тесті Galaxy S25 Edge здивував своїми можливостями (16:58), оскільки в нього найменша батарея і найтонший корпус серед нескладних моделей. Він посів 5-те місце в десятці лідерів, тому його можна рекомендувати для перегляду відео.

Рейтинг смартфонів за відтворенням відео Фото: Digital Trends

Відеоігри

Де було можливо, автор увімкнув ігровий режим (або аналогічну функцію), але залишив налаштування за замовчуванням. У цьому випадку Game Booster від Samsung вивела Galaxy S25 Ultra на перше місце, показавши, що правильні налаштування можуть продовжити термін служби батареї у важких ігрових умовах. Модель протрималася 9 годин 42 хвилини.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra створений для ігор Фото: Скриншот

Що дивно, OnePlus 13 пропрацював усього 7:13 год, маючи такий самий 8-ядерний процесор Snapdragon 8 Elite і навіть більшу ємність акумулятора. Утім, процесори не ідентичні, адже Samsung використовує оптимізовану версію процесора для своїх флагманських пристроїв.

iPhone 16 Pro Max опинився на другому місці, витримавши 9,38 год, а Find N5 (7,58 год) і Razr 60 Ultra (7:42 год) продовжують доводити, що складні телефони можуть запропонувати кращий час автономної роботи, ніж нескладні телефони. Pixel 9 Pro Fold, Z Fold 6 і Flip 6 очікувано зайняли найнижчі місця в більшості тестів.

Рейтинг смартфонів, які найдовше витримують ігри Фото: Digital Trends

Швидкість заряджання

OnePlus 13 виявилася лідером, повністю зарядившись за 35 хвилин за допомогою зарядного пристрою потужністю 80 Вт. На другому місці — Oppo Find N5 c 50 хвилинами за такої ж потужності.

Найбільший сюрприз підніс Motorola Razr 60 Ultra і його нова зарядка на 68 Вт, яка значно збільшує швидкість зарядки. Його швидкість склала 48 хвилин, а ось кількість енергії, накопиченої за хвилину, менша, ніж у перших двох місць.

Упродовж більш ніж десятиліття стало зрозуміло, що Huawei, Oppo, Honor і OnePlus, придумали, як швидко і безпечно заряджати телефони. Це було так задовго до появи нового покоління акумуляторів Silicon Carbon, і ця технологія значно швидша, ніж у конкурентів.

Apple у цьому плані помітно відстає, адже iPhone 16 Pro Max посів 9-те місце зі 114 хвилинами. Здебільшого це пов'язано з тим, що смартфон має режим захисту батареї та повільніше заряджається після досягнення 80%.

Раніше писали, що у 2026 році ємність акумуляторів смартфонів досягне 9000 мАг завдяки кремній-вуглецевим батареям. Повністю на них збираються перейти китайські бренди Honor, Xiaomi, Oppo.