У 2026 році ємність акумуляторів смартфонів досягне 9000 мАг: як таке можливо

Колись потужна батарея і стильний дизайн вважалися несумісними — адже що потужніша батарея, то більші габарити телефону, а тренди диктують тонкий і легкий дизайн. Але з розвитком нових кремнієвих технологій це перестає бути проблемою.

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Смартфони нового покоління вже не використовуватимуть традиційні літієві батареї, пише phonearena.com. Хоча за звичні акумулятори все ще тримаються такі флагмани галузі, як південнокорейська Samsung, інші гравці мислять перспективно. Багато китайських брендів — наприклад, Honor, Xiaomi, Oppo, — збираються повністю перейти на нову кремнієву технологію, яка забезпечує більш високу щільність енергії в тонкому корпусі.

По суті, кремнієві батареї такі ж тонкі, як літієві, але містять набагато більше енергії. Кількість кремнію, що входить до складу сучасних батарей, становить близько 10%, і це дає змогу встановлювати на смартфони батареї ємністю 7000+ мАг, не роблячи водночас самі гаджети більш громіздкими.

Oppo була першою компанією, якій вдалося включити 10% кремнію в акумулятор смартфона. Незважаючи на те, що такий акумулятор був ще не дуже великим (6500 мАг), Realme GT7 Pro став першим телефоном, оснащеним батареєю з 10%-вим вмістом кремнію.

Компанія Oppo тестувала і 15-відсотковий кремнієвий акумулятор ємністю 8000 мАг упродовж шести місяців, тому її наступні телефони, найімовірніше, використовуватимуть нову конструкцію акумуляторних комірок.

Oppo Find N5 — один із перших складних смартфонів із новою батареєю Фото: Phone Arena

За інформацією інсайдерів, багато китайських брендів націлені на збільшення кремнію в батареях смартфонів на 25-30% вже наступного року. А Honor може перевершити навіть ці очікування зі своїм майбутнім складним флагманом Magic V5. Він виходить у Китаї вже цього місяця, і його акумулятор може містити не менше 25% кремнію.

Honor Magic V5 отримає батарею з 25% кремнію

Також інсайдери повідомляють, що ємність акумуляторів нових смартфонів у майбутньому році досягне 8500 мАг для одноелементних конструкцій (не так багато смартфонів, які використовують кремнієві батареї, засновані на двоелементних конструкціях).

Але на цьому показнику виробники смартфонів, найімовірніше, не зупиняться — і постараються вийти на рівень 9000 мАг. Такі батареї вже тестуються, але таке тестування завжди не швидке — воно займе період від півроку до цілого року.

Ще один важливий момент у переході на телефони нового покоління — батареї з металевим корпусом, які забезпечують вищу ефективність у тому ж фізичному просторі.

Поки що батареї з металевим корпусом здатні збільшити ємність приблизно на 5%. Може здатися, що це не дуже багато, але насправді це помітний крок уперед, зазначає видання, — адже йдеться про розміри менше ніж 1 мм.

Тож компанії, які неохоче приймають кремнієву технологію, ризикують опинитися в дуже невигідному становищі, коли на ринку почнуть з'являтися нові телефони з батареями 8000-9000 мАг.

Раніше стало відомо, що китайські телефони Oppo були включені до списку найпотужніших смартфонів квітня 2025 року.

Також Фокус писав, що модель Oppo Find X8 потрапила в топ-10 смартфонів з кремній-вуглецевими батареями. У списку було багато й інших китайських смартфонів — Xiaomi, Vivo, OnePlus.