В 2026 году емкость аккумуляторов смартфонов достигнет 9000 мАч: как такое возможно

Когда-то мощная батарея и стильный дизайн считались несовместимыми – ведь чем сильнее батарея, тем больше габариты телефона, а тренды диктуют тонкий и легкий дизайн. Но с развитием новых кремниевых технологий это перестает быть проблемой.

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Смартфоны нового поколения уже не будут использовать традиционные литиевые батареи, пишет phonearena.com. Хотя за привычные аккумуляторы все еще держатся такие флагманы отрасли, как южнокорейская Samsung, другие игроки мыслят перспективно. Многие китайские бренды – например, Honor, Xiaomi, Oppo, - собираются полностью перейти на новую кремниевую технологию, которая обеспечивает более высокую плотность энергии в тонком корпусе.

По сути, кремниевые батареи такие же тонкие, как литиевые, но содержат гораздо больше энергии. Количество кремния, входящего в состав современных батарей, составляет около 10%, и это позволяет устанавливать на смартфоны батареи емкостью 7000+ мАч, не делая при этом сами гаджеты более громоздкими.

Oppo была первой компанией, которой удалось включить 10% кремния в аккумулятор смартфона. Несмотря на то, что такой аккумулятор был еще не очень большим (6500 мАч), Realme GT7 Pro стал первым телефоном, оснащенным батареей с 10%-ным содержанием кремния.

Компания Oppo тестировала и 15-процентный кремниевый аккумулятор емкостью 8000 мАч в течение шести месяцев, поэтому ее следующие телефоны, скорее всего, будут использовать новую конструкцию аккумуляторных ячеек.

Oppo Find N5 — один из первых складных смартфонов с новой батареей Фото: Phone Arena

По информации инсайдеров, многие китайские бренды нацелены на увеличение кремния в батареях смартфонов на 25-30% уже в следующем году. А Honor может превзойти даже эти ожидания со своим будущим складным флагманом Magic V5. Он выходит в Китае уже в этом месяце, и его аккумулятор может содержать не менее 25% кремния.

Honor Magic V5 получит батарею с 25% кремния

Также инсайдеры сообщают, что емкость аккумуляторов новых смартфонов в будущем году достигнет 8500 мАч для одноэлементных конструкций (не так много смартфонов, которые используют кремниевые батареи, основаны на двухэлементных конструкциях).

Но на этом показателе производители смартфонов, скорее всего, не остановятся – и постараются выйти на уровень 9000 мАч. Такие батареи уже тестируются, но такое тестирование всегда не быстрое – оно займет период от полугода до целого года.

Еще одни важный момент в переходе на телефоны нового поколения – батареи с металлическим корпусом, которые обеспечивают более высокую эффективность в том же физическом пространстве.

Пока что батареи с металлическим корпусом способны увеличить емкость примерно на 5%. Может показаться, что это не очень много, но на самом деле это заметный шаг вперед, отмечает издание, – ведь речь идет о размерах менее 1 мм.

Так что компании, которые неохотно принимают кремниевую технологию, рискуют оказаться в очень невыгодном положении, когда на рынке начнут появляться новые телефоны с батареями 8000-9000 мАч.

Ранее стало известно, что китайские телефоны Oppo были включены в список самых мощных смартфонов апреля 2025 года.

Также Фокус писал, что модель Oppo Find X8 попала в топ-10 смартфонов с кремний-углеродными батареями. В списке было много и других китайских смартфонов – Xiaomi, Vivo, OnePlus.