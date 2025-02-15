Топ-10 смартфонов с кремний-углеродными аккумуляторами: модели 2025 года (фото)

В рейтинге — OnePlus 13, Redmi К80, Vivo X200, Xiaomi 15, iQOO 13, Realme GT 7 Pro, Redmi Note14 Pro+, Honor 300, Oppo Find X8, Honor Magic 7.

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Эти 10 последних смартфонов, оснащенных кремний-углеродными аккумуляторами. Об этом пишет Gizmo China.

OnePlus 13

OnePlus 13 оснащен двухэлементной кремниево-углеродной батареей емкостью 6000 мАч с плотностью энергии 805 Вт·ч/л, самой высокой для двухэлементной конструкции. Это позволяет телефону сохранять компактный форм-фактор, предлагая при этом большую выносливость.

Он поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт, которая заряжает телефон от 0 до 100% всего за 36 минут, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и поддержку магнитной зарядки.

Помимо аккумулятора, OnePlus 13 оснащен 6,82-дюймовым дисплеем BOE X2 2K+ AMOLED с пиковой яркостью 4500 нит и сертификацией DisplayMate A++. Он работает на базе Snapdragon 8 Elite SoC в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 24 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Телефон сохраняет основную камеру Sony LYT-808 на 50 МП, телеобъектив с перископом 3X на 50 МП и сверхширокоугольную камеру на 50 МП. Он также имеет классы защиты IP68 и IP69, что делает его высокоустойчивым к пыли и воде.

Смартфон OnePlus 13 Фото: tomsguide.com

Redmi К80 и К80 Pro

Redmi K80 Pro оснащен 6000-мАч кремниево-углеродным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт, в то время как стандартный Redmi K80 оснащен 6550-мАч аккумулятором с быстрой зарядкой 90 Вт, но не имеет беспроводной поддержки. Xiaomi утверждает, что новый кремний-углеродный материал увеличивает срок службы аккумулятора и снижает тепловыделение во время высокопроизводительных задач.

K80 Pro работает на базе Snapdragon 8 Elite SoC, а K80 — на Snapdragon 8 Gen 3, оба работают в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Вариант Pro оснащен основным датчиком Light Fusion 800 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, телеобъективом 50 МП с 2,5-кратным увеличением.

Смартфон Redmi K80 Pro Фото: Gizmochina

iQOO 13

iQOO 13 оснащен кремниево-углеродным аккумулятором третьего поколения емкостью 6150 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, которая заряжает аккумулятор всего за 30 минут. Несмотря на отсутствие беспроводной зарядки, он оснащен зарядкой UFCS мощностью 44 Вт и PPS мощностью 100 Вт, что обеспечивает универсальную и эффективную систему управления питанием. Телефон также оснащен системой антенн окружающего звучания на 360°, оптимизирующей производительность сети для мобильных игр.

Устройство оснащено 6,82-дюймовым дисплеем BOE Q10 2K+ AMOLED с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Он работает на базе Snapdragon 8 Elite SoC в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. На передней панели камеры находится основной датчик Sony IMX921 на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 50 МП и телеобъектив с 2-кратным увеличением на 50 МП.

Смартфон iQOO 13 Фото: Gizmochina

Vivo X200 и X200 Pro

Vivo X200 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, а Vivo X200 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Оба телефона работают на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400 и оснащены оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. X200 Pro также оснащен 200-мегапиксельной перископической телефотокамерой Samsung HP9 с сертификацией Zeiss APO, обеспечивающей 3,7-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию изображения. Серия имеет класс защиты от пыли и воды IP69+IP68, что делает ее очень прочной.

Смартфон Vivo X200 Фото: Gizmochina

Xiaomi 15 и 15 Pro

Xiaomi 15 питается от кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 5400 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, в то время как 15 Pro увеличивает емкость до 6100 мАч, предлагая проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Аккумулятор модели Pro также имеет сверхвысокую плотность энергии 850 Вт·ч/л, что обеспечивает более длительный срок службы и более высокую эффективность.

Оба устройства оснащены Snapdragon 8 Elite SoC, оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Xiaomi 15 может похвастаться основным датчиком Light Fusion 900 на 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 50 МП и телеобъективом 50 МП 2,6X, а 15 Pro оснащен телеобъективом 5X перископического типа. Обе модели оснащены ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев и водонепроницаемостью IP68.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Xiaomi

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, которая достигает 50% заряда всего за 14 минут. Он может похвастаться самым высоким в отрасли содержанием кремния в 10%, что продлевает срок службы аккумулятора до четырех лет. Однако в Индии он оснащен аккумулятором емкостью всего 5800 мАч.

Устройство работает на базе Snapdragon 8 Elite SoC с 6,78-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем с пиковой яркостью 6000 нит. Оно оснащено 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной 3-кратной перископической телефотокамерой.

Смартфон Realme GT 7 Pro

Redmi Note14 Pro+

Redmi Note 14 Pro+ оснащен 6200 мАч кремниево-углеродным аккумулятором с плотностью энергии 814 Вт·ч/л и 6% содержанием кремния, что обеспечивает компактный дизайн с увеличенным сроком службы. Он поддерживает быструю проводную зарядку 90 Вт и оснащен чипами управления аккумулятором Surge G1 и Surge P2 для лучшей энергоэффективности.

Телефон работает на Snapdragon 7s Gen 3, в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он оснащен 6,67-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем, 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 50-мегапиксельным 2,5-кратным телеобъективом. Устройство также имеет рейтинги IP66, IP68 и IP69 для дополнительной прочности.

Смартфон Redmi Note14 Pro+ Фото: Gizmochina

Honor 300 и 300 Pro/Ultra

Honor 300 оснащен 5300 мАч кремниево-углеродным аккумулятором, поддерживающим быструю зарядку 100 Вт, которая достигает 59% за 15 минут и 100% за 35 минут. Модели Honor 300 Pro и Ultra также оснащены 5300 мАч кремниево-углеродными аккумуляторами, но включают беспроводную зарядку 80 Вт, обеспечивающую быструю и эффективную подачу питания. Высокоплотный кремниево-углеродный состав обеспечивает более длительный срок службы батареи с улучшенным сохранением мощности.

Серия Honor 300 работает на базе Snapdragon 7 Gen 3 (Standard) и Snapdragon 8 Gen 3 (Pro и Ultra). Устройства оснащены 6,7-дюймовыми и 6,78-дюймовыми OLED-дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и 3840 Гц ШИМ-затемнением для защиты глаз. Настройка камеры включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную фронтальную камеру, а модели Pro и Ultra оснащены 50-мегапиксельным 3-кратным или 3,8-кратным перископическим телеобъективом. Они также имеют защиту от пыли и брызг IP65.

Смартфон Honor 300 Фото: Gizmochina

Oppo Find X8 и X8 Pro

Смартфон Oppo Find X8 Фото: Gizmochina

Oppo Find X8 питается от кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 5630 мАч, в то время как Find X8 Pro оснащен более крупным кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5910 мАч, оба поддерживают проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Аккумулятор Find X8 Pro разработан с использованием сверхвысокого содержания кремния, что обеспечивает более длительный срок службы и лучшее управление температурой во время быстрой зарядки.

Оба устройства работают на базе MediaTek Dimensity 9400 SoC в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Find X8 оснащен 6,59-дюймовым дисплеем AMOLED, а Find X8 Pro — 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с пиковой яркостью 4500 нит и поддержкой Dolby Vision. Система камер включает в себя основной датчик 50 МП, сверхширокоугольную камеру 50 МП и телеобъектив с 3-кратным перископом, а X8 Pro добавляет дополнительный 50 МП объектив с 6-кратным перископом. Обе модели имеют степень защиты IP68 + IP69 от воды и пыли.

Honor Magic 7 и Magic 7 Pro

Смартфон Honor Magic 7 Фото: Honor

Honor Magic 7 питается от кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 5650 мАч, а Magic 7 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5850 мАч, оба предлагают быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Использование кремниево-углеродной технологии обеспечивает более высокую плотность энергии, что позволяет увеличить время работы при сохранении элегантного дизайна. Повышенная эффективность аккумулятора дополняется передовыми системами охлаждения, включая охлаждение VC из нержавеющей стали и графитовые листы, что обеспечивает оптимальную производительность при выполнении интенсивных задач.

Оба телефона работают на базе Snapdragon 8 Elite SoC в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Magic 7 Pro отличается 200-мегапиксельной перископической телефотокамерой, способной к 3-кратному оптическому зуму и 100-кратному цифровому зуму, а также 50-мегапиксельным основным датчиком и сверхширокоугольным объективом. Magic 7 имеет схожую настройку камеры, но не имеет расширенных возможностей телефото. Благодаря рейтингам IP68 и IP69, дисплеям LTPO OLED 1-120 Гц и Magic UI 9.0 серия Honor Magic 7 сочетает в себе передовые технологии с превосходной прочностью, укрепляя свои позиции в качестве флагманского претендента в 2025 году.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.