Топ-10 смартфонів із кремній-вуглецевими акумуляторами: моделі 2025 року (фото)

У рейтингу — OnePlus 13, Redmi К80, Vivo X200, Xiaomi 15, iQOO 13, Realme GT 7 Pro, Redmi Note14 Pro+, Honor 300, Oppo Find X8, Honor Magic 7.

Related video

Ці 10 останніх смартфонів, оснащених кремній-вуглецевими акумуляторами. Про це пише Gizmo China.

OnePlus 13

OnePlus 13 оснащений двоелементною кремнієво-вуглецевою батареєю ємністю 6000 мАг зі щільністю енергії 805 Вт-год/л, найвищою для двоелементної конструкції. Це дає змогу телефону зберігати компактний форм-фактор, пропонуючи при цьому більшу витривалість.

Він підтримує дротову зарядку SuperVOOC потужністю 100 Вт, яка заряджає телефон від 0 до 100% всього за 36 хвилин, а також бездротову зарядку потужністю 50 Вт і підтримку магнітної зарядки.

Крім акумулятора, OnePlus 13 оснащений 6,82-дюймовим дисплеєм BOE X2 2K+ AMOLED з піковою яскравістю 4500 ніт і сертифікацією DisplayMate A++. Він працює на базі Snapdragon 8 Elite SoC у парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 24 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом 1 ТБ. Телефон зберігає основну камеру Sony LYT-808 на 50 МП, телеоб'єктив з перископом 3X на 50 МП і надширококутну камеру на 50 МП. Він також має класи захисту IP68 та IP69, що робить його високостійким до пилу та води.

Смартфон OnePlus 13 Фото: tomsguide.com

Redmi К80 і К80 Pro

Redmi K80 Pro оснащений 6000-мАг кремнієво-вуглецевим акумулятором з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт і бездротової зарядки 50 Вт, тоді як стандартний Redmi K80 оснащений 6550-мАг акумулятором зі швидкою зарядкою 90 Вт, але не має бездротової підтримки. Xiaomi стверджує, що новий кремній-вуглецевий матеріал збільшує термін служби акумулятора і знижує тепловиділення під час високопродуктивних завдань.

K80 Pro працює на базі Snapdragon 8 Elite SoC, а K80 — на Snapdragon 8 Gen 3, обидва працюють у парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом 1 ТБ. Варіант Pro оснащений основним датчиком Light Fusion 800 на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, телеоб'єктивом 50 МП з 2,5-кратним збільшенням.

Смартфон Redmi K80 Pro Фото: Gizmochina

iQOO 13

iQOO 13 оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором третього покоління ємністю 6150 мА-год, який підтримує швидку дротову зарядку потужністю 120 Вт, що заряджає акумулятор усього за 30 хвилин. Незважаючи на відсутність бездротової зарядки, він оснащений зарядкою UFCS потужністю 44 Вт і PPS потужністю 100 Вт, що забезпечує універсальну й ефективну систему управління живленням. Телефон також оснащений системою антен об'ємного звучання на 360°, що оптимізує продуктивність мережі для мобільних ігор.

Пристрій оснащений 6,82-дюймовим дисплеєм BOE Q10 2K+ AMOLED з частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. Він працює на базі Snapdragon 8 Elite SoC у парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом 1 ТБ. На передній панелі камери розміщений основний датчик Sony IMX921 на 50 МП, надширококутна камера на 50 МП і телеоб'єктив з 2-кратним збільшенням на 50 МП.

Смартфон iQOO 13 Фото: Gizmochina

Vivo X200 і X200 Pro

Vivo X200 оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 5800 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт, а Vivo X200 Pro оснащений акумулятором ємністю 6000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт і бездротової зарядки потужністю 30 Вт.

Обидва телефони працюють на базі чипсета MediaTek Dimensity 9400 і оснащені оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом до 1 ТБ. X200 Pro також оснащений 200-мегапіксельною перископічною телефотокамерою Samsung HP9 із сертифікацією Zeiss APO, що забезпечує 3,7-кратний оптичний зум і оптичну стабілізацію зображення. Серія має клас захисту від пилу і води IP69+IP68, що робить її дуже міцною.

Смартфон Vivo X200 Фото: Gizmochina

Xiaomi 15 і 15 Pro

Xiaomi 15 живиться від кремнієво-вуглецевого акумулятора ємністю 5400 мАгод, що підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт, тоді як 15 Pro збільшує ємність до 6100 мАгод, пропонуючи дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Акумулятор моделі Pro також має надвисоку щільність енергії 850 Вт-год/л, що забезпечує триваліший термін служби та вищу ефективність.

Обидва пристрої оснащені Snapdragon 8 Elite SoC, оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом до 1 ТБ. Xiaomi 15 може похвалитися основним датчиком Light Fusion 900 на 50 МП, надширококутним об'єктивом на 50 МП і телеоб'єктивом 50 МП 2,6X, а 15 Pro оснащений телеоб'єктивом 5X перископічного типу. Обидві моделі оснащені ультразвуковими сканерами відбитків пальців і водонепроникністю IP68.

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Xiaomi

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 6500 мАг зі швидким заряджанням 120 Вт, яке досягає 50% заряду всього за 14 хвилин. Він може похвалитися найвищим у галузі вмістом кремнію в 10%, що продовжує термін служби акумулятора до чотирьох років. Однак в Індії він оснащений акумулятором ємністю всього 5800 мАг.

Пристрій працює на базі Snapdragon 8 Elite SoC з 6,78-дюймовим 1,5K OLED-дисплеєм з піковою яскравістю 6000 ніт. Він оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом і 50-мегапіксельною 3-кратною перископічною телефотокамерою.

Смартфон Realme GT 7 Pro

Redmi Note14 Pro+

Redmi Note 14 Pro+ оснащений 6200 мАг кремнієво-вуглецевим акумулятором зі щільністю енергії 814 Вт-год/л і 6% вмістом кремнію, що забезпечує компактний дизайн зі збільшеним терміном служби. Він підтримує швидку дротову зарядку 90 Вт і оснащений чіпами управління акумулятором Surge G1 і Surge P2 для кращої енергоефективності.

Телефон працює на Snapdragon 7s Gen 3, у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Він оснащений 6,67-дюймовим 1,5K OLED-дисплеєм, 50-мегапіксельною основною камерою, 8-мегапіксельним надширококутним сенсором і 50-мегапіксельним 2,5-кратним телеоб'єктивом. Пристрій також має рейтинги IP66, IP68 і IP69 для додаткової міцності.

Смартфон Redmi Note14 Pro+ Фото: Gizmochina

Honor 300 і 300 Pro/Ultra

Honor 300 оснащений 5300 мАг кремнієво-вуглецевим акумулятором, що підтримує швидку зарядку 100 Вт, яка досягає 59% за 15 хвилин і 100% за 35 хвилин. Моделі Honor 300 Pro і Ultra також оснащені 5300 мАг кремнієво-вуглецевими акумуляторами, але мають бездротове заряджання 80 Вт, що забезпечує швидке й ефективне подавання живлення. Високощільний кремнієво-вуглецевий склад забезпечує більш тривалий термін служби батареї з поліпшеним збереженням потужності.

Серія Honor 300 працює на базі Snapdragon 7 Gen 3 (Standard) і Snapdragon 8 Gen 3 (Pro і Ultra). Пристрої оснащені 6,7-дюймовими і 6,78-дюймовими OLED-дисплеями з піковою яскравістю до 4000 ніт і 3840 Гц ШІМ-затемненням для захисту очей. Налаштування камери включає в себе 50-мегапіксельний основний датчик, 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 50-мегапіксельну фронтальну камеру, а моделі Pro і Ultra оснащені 50-мегапіксельним 3-кратним або 3,8-кратним перископічним телеоб'єктивом. Вони також мають захист від пилу та бризок IP65.

Смартфон Honor 300 Фото: Gizmochina

Oppo Find X8 і X8 Pro

Смартфон Oppo Find X8 Фото: Gizmochina

Oppo Find X8 живиться від кремнієво-вуглецевого акумулятора ємністю 5630 мАг, тоді як Find X8 Pro оснащений більшим кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 5910 мАг, обидва підтримують дротове заряджання SuperVOOC потужністю 80 Вт, бездротове заряджання потужністю 50 Вт і зворотне бездротове заряджання потужністю 10 Вт. Акумулятор Find X8 Pro розроблено з використанням надвисокого вмісту кремнію, що забезпечує триваліший термін служби та краще керування температурою під час швидкого заряджання.

Обидва пристрої працюють на базі MediaTek Dimensity 9400 SoC у парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом 1 ТБ. Find X8 оснащений 6,59-дюймовим дисплеєм AMOLED, а Find X8 Pro — 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO AMOLED з піковою яскравістю 4500 ніт і підтримкою Dolby Vision. Система камер містить основний датчик 50 МП, надширококутну камеру 50 МП і телеоб'єктив із 3-кратним перископом, а X8 Pro додає додатковий 50 МП об'єктив із 6-кратним перископом. Обидві моделі мають ступінь захисту IP68 + IP69 від води та пилу.

Honor Magic 7 і Magic 7 Pro Honor Magic 7

Смартфон Honor Magic 7 Фото: Honor

Honor Magic 7 живиться від кремнієво-вуглецевого акумулятора ємністю 5650 мАг, а Magic 7 Pro оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 5850 мАг, обидва пропонують швидке дротове заряджання потужністю 100 Вт і бездротове заряджання потужністю 80 Вт. Використання кремнієво-вуглецевої технології забезпечує вищу щільність енергії, що дає змогу збільшити час роботи за збереження елегантного дизайну. Підвищена ефективність акумулятора доповнюється передовими системами охолодження, включно з охолодженням VC з неіржавкої сталі та графітовими листами, що забезпечує оптимальну продуктивність під час виконання інтенсивних завдань.

Обидва телефони працюють на базі Snapdragon 8 Elite SoC у парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ і сховищем UFS 4.0 об'ємом 1 ТБ. Magic 7 Pro вирізняється 200-мегапіксельною перископічною телефотокамерою, здатною до 3-кратного оптичного зуму і 100-кратного цифрового зуму, а також 50-мегапіксельним основним датчиком і надширококутним об'єктивом. Magic 7 має схоже налаштування камери, але не має розширених можливостей телефото. Завдяки рейтингам IP68 і IP69, дисплеям LTPO OLED 1-120 Гц і Magic UI 9.0 серія Honor Magic 7 поєднує в собі передові технології з чудовою міцністю, зміцнюючи свої позиції в якості флагманського претендента в 2025 році.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.