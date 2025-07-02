Какой OLED-телевизор лучший в 2025 году: эксперт проверил свежие модели LG, Samsung и Sony

Телевизоры LG G5, Samsung S95F и Sony Bravia 8 II являются лучшими в своем классе, и новые тесты показали, какой из них лучше купить.

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Для сравнения все три флагманские модели поставили рядом и заставили воспроизводить одинаковый контент. Журналист издания Tech Radar Джеймс Дэвидсон оценил их работу и раскрыл, какой телевизор купил бы себе домой.

Sony Bravia 8 II и особенно Samsung S95F могут иметь на фотографиях красный оттенок по всему экрану. Это результат их антибликовой технологии, которая реагирует на камеры, но в реальной жизни почти не заметно.

Все три из этих телевизоров можно отнести к лучшим телевизорам 2025 года. Они предлагают список игровых функций, соответствующих лучшим игровым телевизорам, и обладают исключительным качеством изображения и солидным встроенным звуком. У каждого есть свои сильные стороны — уровни черного и точность изображения на G5, яркость и технология Glare Free на S95F и мощный встроенный звук на Bravia 8 II, но автор рекомендует LG G5.

Сравнение телевизоров LG G5, Sony Bravia 8 II, Samsung S95F Фото: TechRadar

Отражения на экране

У телевизора Samsung S95D одним из преимуществ стал экран OLED Glare Free, который устранял зеркальные отражения, однако уровни черный цвет был не таким глубоким, как хотелось бы. S95F с экраном OLED Glare Free 2.0 в основном решает эту проблему, по-прежнему устраняя отражения, при этом сохраняя насыщенные уровни черного.

На экране S95F темные фильмы, такие как "Бэтмен", "Носферату" и "Чужой: Ромул", выглядят хорошо даже при ярком освещении. Предполагалось, что LG G5 и Sony Bravia 8 II не будут так же хороши при одинаковых условиях, но результат удивил обозревателя.

LG G5 с его традиционным глянцевым экраном оказался худшим среди всех трех телевизоров. Антибликовый экран Bravia 8 II, напротив, на удивление хорошо справился с ограничением отражений и занял второе место в этом тесте.

Сравнение отражений и яркости на телевизорах LG G5, Sony Bravia 8 II, Samsung S95F Фото: TechRadar

Яркость

Bravia 8 II не обладает такой же яркостью, как G5 или S95F и выглядит тусклым на их фоне. При измерении пиковой яркости HDR на LG G5 и Samsung S95F в режиме Filmmaker, они достигли 2268 нит и 2132 нит соответственно. С другой стороны, Bravia 8 II показал пиковую яркость HDR в 1439 нит в режиме Cinema.

Полноэкранная яркость в режиме Filmmaker Mode оказалась похожей, G5 достиг 331 нит, а S95F — 390 нит. Bravia 8 II показал всего 183 нит в режиме Cinema, что является низким показателем для модели QD-OLED. Этот результат даже хуже, чем у LG C5 OLED среднего класса, который показал 199 нит в том же тесте.

У Bravia 8 II есть настройка изображения под названием Dynamic Tone Mapping с двумя вариантами: Gradation Preferred и Brightness Preferred. Если изменить режим Gradation, который стоит по умолчанию, на Brightness, то яркость телевизора заметно повысится, но уровни черного и контрастность снижаются.

Цвета, уровни черного и контрастность

Все три телевизора продемонстрировали превосходную цветопередачу при показе "Злая: Сказка о ведьме Запада" (4K Blu-ray). Розовые цветы, зеленая кожа Эльфабы и синие детали на бежевых стенах — все это выглядело ярко на каждом телевизоре, хотя было ясно, что более низкая яркость Bravia 8 II ухудшила впечатление.

Сравнение цветопередачи на телевизорах LG G5, Sony Bravia 8 II, Samsung S95F Фото: TechRadar

Пальму первенства пришлось делить между G5 и S95F. Модель от Samsung показала более динамичные цвета благодаря высокой пиковой яркости, когда все телевизоры были установлены в режим Movie/Cinema, а у G5 более сильная контрастность и более глубокие уровни черного помогли создать лучшую глубину цвета. В конце концов, выбор сделали в пользу G5.

Что касается охвата цветовой гаммы HDR, все три телевизора покрывают более 99% цветового пространства DCI-P3, поэтому неудивительно, что все три продемонстрировали потрясающую цветопередачу.

При просмотре черно-белых сцен, таких как "Оппенгеймер", более высокая яркость S95F и G5 обеспечивала более контрастное изображение, но холодный цветовой баланс Bravia 8 II лучше подходит для черно-белых сцен.

Звук

В этом плане Sony Bravia 8 II оказался лучше всех. Во время сцены погони из "Бэтмена", он продемонстрировал самые мощные басы, самую четкую речь и самое точное отображение звуковых эффектов, таких как визг шин и свист пуль.

Динамики S95F тоже выдавали впечатляющие басы и четкую речь, однако его звук показался слабее по сравнению Bravia 8 II и больше концентрировался на экране. Бас G5 был не таким мощным, как у других телевизоров, но он создавал более широкую звуковую сцену, чем S95F. Однако ни один из них не мог сравниться с чистой мощью и точностью Bravia 8 II.

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