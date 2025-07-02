Який OLED-телевізор найкращий у 2025 році: експерт перевірив свіжі моделі LG, Samsung і Sony

Телевізори LG G5, Samsung S95F і Sony Bravia 8 II є найкращими у своєму класі, і нові тести показали, який з них краще купити.

Related video

Для порівняння всі три флагманські моделі поставили поруч і змусили відтворювати однаковий контент. Журналіст видання Tech Radar Джеймс Девідсон оцінив їхню роботу і розкрив, який телевізор купив би собі додому.

Sony Bravia 8 II і особливо Samsung S95F можуть мати на фотографіях червоний відтінок по всьому екрану. Це результат їхньої антивідблискової технології, яка реагує на камери, але в реальному житті майже не помітно.

Всі три з цих телевізорів можна віднести до найкращих телевізорів 2025 року. Вони пропонують список ігрових функцій, що відповідають найкращим ігровим телевізорам, і мають виняткову якість зображення та солідний вбудований звук. У кожного є свої сильні сторони — рівні чорного і точність зображення на G5, яскравість і технологія Glare Free на S95F і потужний вбудований звук на Bravia 8 II, але автор рекомендує LG G5.

Порівняння телевізорів LG G5, Sony Bravia 8 II, Samsung S95F Фото: TechRadar

Відображення на екрані

У телевізора Samsung S95D однією з переваг став екран OLED Glare Free, який усував дзеркальні віддзеркалення, однак рівні чорного кольору були не такими глибокими, як хотілося б. S95F з екраном OLED Glare Free 2.0 здебільшого вирішує цю проблему, як і раніше усуваючи відображення, при цьому зберігаючи насичені рівні чорного.

На екрані S95F темні фільми, як-от "Бетмен", "Носферату" і "Чужий: Ромул", мають гарний вигляд навіть при яскравому освітленні. Передбачалося, що LG G5 і Sony Bravia 8 II не будуть так само гарні за однакових умов, але результат здивував оглядача.

LG G5 з його традиційним глянцевим екраном виявився найгіршим серед усіх трьох телевізорів. Антибліковий екран Bravia 8 II, навпаки, напрочуд добре впорався з обмеженням віддзеркалень і посів друге місце в цьому тесті.

Порівняння відображень і яскравості на телевізорах LG G5, Sony Bravia 8 II, Samsung S95F Фото: TechRadar

Яскравість

Bravia 8 II не володіє такою ж яскравістю, як G5 або S95F і виглядає тьмяним на їхньому тлі. При вимірюванні пікової яскравості HDR на LG G5 і Samsung S95F у режимі Filmmaker, вони досягли 2268 ніт і 2132 ніт відповідно. З іншого боку, Bravia 8 II показав пікову яскравість HDR у 1439 ніт у режимі Cinema.

Повноекранна яскравість у режимі Filmmaker Mode виявилася схожою, G5 досяг 331 ніт, а S95F — 390 ніт. Bravia 8 II показав лише 183 ніт у режимі Cinema, що є низьким показником для моделі QD-OLED. Цей результат навіть гірший, ніж у LG C5 OLED середнього класу, який показав 199 ніт у тому ж тесті.

У Bravia 8 II є налаштування зображення під назвою Dynamic Tone Mapping з двома варіантами: Gradation Preferred і Brightness Preferred. Якщо змінити режим Gradation, який стоїть за замовчуванням, на Brightness, то яскравість телевізора помітно підвищиться, але рівні чорного і контрастність знижуються.

Кольори, рівні чорного і контрастність

Усі три телевізори продемонстрували чудову передачу кольору під час показу "Зла: Казка про відьму Заходу" (4K Blu-ray). Рожеві квіти, зелена шкіра Ельфаби і сині деталі на бежевих стінах — все це виглядало яскраво на кожному телевізорі, хоча було ясно, що нижча яскравість Bravia 8 II погіршила враження.

Порівняння передачі кольору на телевізорах LG G5, Sony Bravia 8 II, Samsung S95F Фото: TechRadar

Пальму першості довелося ділити між G5 і S95F. Модель від Samsung показала більш динамічні кольори завдяки високій піковій яскравості, коли всі телевізори були встановлені в режим Movie/Cinema, а в G5 сильніша контрастність і глибші рівні чорного допомогли створити кращу глибину кольору. Зрештою, вибір зробили на користь G5.

Що стосується охоплення колірної гами HDR, всі три телевізори покривають понад 99% колірного простору DCI-P3, тому не дивно, що всі три продемонстрували приголомшливу передачу кольору.

Під час перегляду чорно-білих сцен, таких як "Оппенгеймер", вища яскравість S95F і G5 забезпечувала більш контрастне зображення, але холодний колірний баланс Bravia 8 II краще підходить для чорно-білих сцен.

Звук

У цьому плані Sony Bravia 8 II виявився кращим за всіх. Під час сцени погоні з "Бетмена", він продемонстрував найпотужніші баси, найчіткішу мову і найточніше відображення звукових ефектів, таких як вереск шин і свист куль.

Динаміки S95F теж видавали вражаючі баси та чітку мову, проте його звук здався слабшим порівняно з Bravia 8 II і більше концентрувався на екрані. Бас G5 був не таким потужним, як в інших телевізорів, але він створював ширшу звукову сцену, ніж S95F. Однак жоден із них не міг зрівнятися з чистою потужністю і точністю Bravia 8 II.

Раніше писали, як вибрати дешевий телевізор і не прогадати. Є кілька чинників, на які слід звертати увагу насамперед.