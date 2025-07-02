Google тайно "похитила" данные пользователей Android: кто может получить $314 млн компенсации

Суд присяжных в Калифорнии обязал Google выплатить 314 миллионов долларов по обвинениям в незаконном использовании мобильных данных пользователей Android для сбора информации без их ведома.

Related video

Присяжные в Сан-Хосе согласились с истцами, что Google ответственна за отправку и получение информации без разрешения, поэтому должна выплатить компенсацию пользователям смартфонов Android в штате, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката истцов.

Истцы подали коллективный иск в суд штата в 2019 году от имени примерно 14 миллионов калифорнийцев. Они утверждали, что Google тайно собирала данные с неактивных телефонов для корпоративных нужд, таких как целевая реклама, потребляя сотовый трафик пользователей Android за их счет.

В свою очередь Google сообщила суду, что ни одному пользователю Android не был нанесен ущерб от передачи данных, и что пользователи дали на это согласие в условиях предоставления услуг и политике конфиденциальности компании.

Важно

За вами может шпионить совсем неочевидный гаджет: что выявили исследователи

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что упомянутый приговор "неправильно трактует услуги, которые являются критически важными для безопасности, производительности и надежности устройств на базе Android".". По его словам, компания подаст апелляцию.

В издании отметили, что в федеральный суд в Сан-Хосе подала иск еще одна группа, выдвинув те же претензии против Google от имени пользователей Android в других 49 штатах. Рассмотрение этого дела запланировано на апрель 2026 года.

Напомним, немецкая компания по кибербезопасности Ernw обнаружила, что многие Bluetooth-наушники, включающие Airoha Systems on a Chip (SoC), являются уязвимыми для "шпионажа".

Фокус также писал о том, что в приложениях Google Play и Apple App Store обнаружена новая вредоносная программа для кражи всех изображений зараженного устройства.