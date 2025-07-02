Google таємно "викрала" дані користувачів Android: хто може отримати $314 млн компенсації

Суд присяжних у Каліфорнії зобов'язав Google виплатити 314 мільйонів доларів за звинуваченнями в незаконному використанні мобільних даних користувачів Android для збору інформації без їхнього відома.

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Присяжні у Сан-Хосе погодилися з позивачами, що Google відповідальна за надсилання та отримання інформації без дозволу, тому повинна виплатити компенсацію користувачам смартфонів Android у штаті, повідомляє Reuters з посиланням на адвоката позивачів.

Позивачі подали колективний позов до суду штату у 2019 році від імені приблизно 14 мільйонів каліфорнійців. Вони стверджували, що Google таємно збирала дані з неактивних телефонів для корпоративних потреб, таких як цільова реклама, споживаючи стільниковий трафік користувачів Android за їхній рахунок.

Своєю чергою Google повідомила суду, що жодному користувачеві Android не було завдано шкоди від передачі даних, і що користувачі дали на це згоду в умовах надання послуг та політиці конфіденційності компанії.

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Представник Google Хосе Кастанеда заявив, що згаданий вирок "неправильно трактує послуги, які є критично важливими для безпеки, продуктивності та надійності пристроїв на базі Android".". За його словами, компанія подасть апеляцію.

У виданні зазначили, що до федерального суду в Сан-Хосе подала позов ще одна група, висунувши ті ж самі претензії проти Google від імені користувачів Android в інших 49 штатах. Розгляд цієї справи заплановано на квітень 2026 року.

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