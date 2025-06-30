Популярні навушники виявилися "шпигунськими": експерти назвали небезпечні моделі

Німецька компанія з кібербезпеки Ernw виявила, що багато Bluetooth-навушників, що включають Airoha Systems on a Chip (SoC), є вразливими для злому.

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Уразливості, позначені як CVE-2025-20700, CVE-2025-20701 і CVE-2025-20702, дають змогу зловмисникам повністю захопити навушники через Bluetooth, ідеться на офіційному сайті Ernw.

Згідно зі звітом компанії, основна проблема полягає в незахищеному користувацькому протоколі. У радіусі дії Bluetooth (приблизно 10 метрів) зловмисник може отримати доступ до цього протоколу без необхідності сполучення або попередньої аутентифікації.

Під час дослідження члени команди Ernw придбали низку навушників, а також проаналізували пристрої у друзів і колег. У результаті вони виявили проблеми з багатьма моделями, включно з Beyerdynamic, Marshall і Sony.

Експерти підтвердили, що вразливими є такі пристрої:

Beyerdynamic Amiron 300

Навушники Bose QuietComfort Earbuds

EarisMax Bluetooth Auracast Sender

Jabra Elite 8 Active

JBL Endurance Race 2

JBL Live Buds 3

Jlab Epic Air Sport ANC

Marshall Action III

Marshall Major V

Marshall Minor IV

Marshall Motif II

Marshall Stanmore III

Marshall Woburn III

MoerLabs EchoBeatz

Sony CH-720N

Sony Link Buds S

Sony ULT Wear

Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM5

Sony WF-C500

Sony WF-C510-GFP

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM6

Sony WH-CH520

Sony WH-XB910N

Sony WI-C100

Teufel Tatws2

Дослідники підкреслили, що це не всі порушені пристрої. За їхніми словами, деякі постачальники навіть не знають, що використовують Airoha SoC. Це можливо, якщо вони передали на аутсорсинг частини розробки свого пристрою, наприклад, модуль Bluetooth.

Злам навушників: чим це небезпечно

Згаданий набір вразливостей відкриває безліч можливостей для підслуховування. Найпростіший метод — використання зламаного сполучення BR/EDR. Дослідники довели, що можна просто встановити з'єднання Bluetooth HFP з уразливими пристроями і прослухати те, що в цей момент записує їхній мікрофон.

Другий вектор атак із підслуховуванням включає використання довіреного зв'язку між двома сполученими Bluetooth-пристроями. Якщо зловмисник може видати себе за навушники, він може перехопити це підключення безліччю способів.

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Однією з можливих атак буде використання профілю Bluetooth Hands-Free (HFP) для подачі команд на мобільний телефон. Діапазон доступних команд залежить від мобільної операційної системи, але всі основні платформи підтримують щонайменше ініціювання та приймання викликів.

Залежно від конфігурації телефону, зловмисники також можуть використовувати вразливість навушників, щоб витягти додаткові дані, такі як історія викликів і збережені контакти.

Оскільки пристрої можна ідентифікувати за їхніми службами і характеристиками GATT, а також оскільки існує можливість переписати прошивку для отримання можливості виконання коду, ці вразливості допускають можливість використання хробаком.

Дослідники підкреслюють, що для середньостатистичного споживача ризик нині невеликий. Реалізація такої атаки вимагає значних технічних навичок і близького фізичного наближення до цілі. Однак вони попереджають, що це серйозна загроза для високоцінних цілей, таких як журналісти, дипломати або керівники корпорацій.

Нагадаємо, у додатках Google Play і Apple App Store було виявлено нову шкідливу програму для крадіжки зображень із зараженого пристрою.

Крім того, дослідники виявили, що сучасні цифрові мікрофони, які використовуються в ноутбуках і динаміках, можна використовувати для шпигунства.