Вышел смартфон с ИИ и флагманскими функциями за 115 долларов: о какой модели речь (фото)

Китайская компания Infinix выпустила смартфон Infinix Hot 60i – первую модель в своей новой серии Hot 60. По мнению экспертов, этот дебют заслуживает внимания уже потому, что предлагает премиальные функции и качество по вполне умеренной цене.

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Новая линейка будет включать несколько моделей, таких как Hot 60i, Hot 60 5G, Hot 60 Pro и Hot 60 Pro+ 5G, пишет gizmochina.com. Первый смартфон Hot 60i представляет собой более тонкую и прочную версию Hot 50i и предлагает большую батарею, более быструю зарядку и специальную кнопку функции искусственного интеллекта.

Infinix Hot 60i отличается ярким дизайном Фото: gizmochina.com

Infinix Hot 60i оснащен 6,7-дюймовым IPS LCD HD+ экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит. Хотя он по-прежнему использует панель с разрешением 720p+, экран поддерживает функцию Always on Display. Для безопасности есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G81 Ultimate. Варианты памяти включают 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X в паре с 128 ГБ или 256 ГБ хранилища eMMC 5.1, расширяемого до 1 ТБ с помощью microSD.

Одно из главных усовершенствований – аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт (для сравнения, на Hot 50i было лишь18 Вт). Компания Infinix заявляет, что аккумулятор может зарядиться с 1% до 50% всего за 24 минуты.

Камера оснащена 50-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Телефон работает под управлением XOS 15 на базе Android 15 и оснащен кнопкой One-Tap AI для быстрого доступа к встроенным функциям ИИ.

Hot 60i также оснащен датчиком Hard Gyro для точного управления движением – так что за мобильные игры или GPS-навигацию можно быть спокойным даже в лесу или на подземной парковке.

Отдельного упоминания заслуживает функция UltraLink, которая позволяет совершать звонки и отправлять сообщения даже за пределами покрытия сети, подключаясь к другим телефонам на расстоянии до 500 метров.

Что касается прочности, то Hot 60i может выдержать падение с высоты до 1,5 метров. У него есть класс защиты IP64 от пыли и брызг. Толщина рамки составляет всего 7,7 мм, а вес — 188 граммов.

Цена Infinix Hot 60i варьируется в пределах от 115 до 135 долларов. Правда, пока что он доступен только в Бангладеш и Кении – ведь компания Infinix как раз и специализируется на рынках Азии и Африки.

Напомним, ранее компания Infinix представила смартфон со встроенной солнечной панелью. Разработчики пояснили, что новая технология может выручить в экстремальных ситуациях, когда рядом нет других источников энергии.

Также Фокус писал, что телефон Infinix GT 20 Pro весной минувшего года был включен в список лучших смартфонов среднего класса.