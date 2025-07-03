Вийшов смартфон зі ШІ та флагманськими функціями за 115 доларів: про яку модель ідеться (фото)

Китайська компанія Infinix випустила смартфон Infinix Hot 60i — першу модель у своїй новій серії Hot 60. На думку експертів, цей дебют заслуговує на увагу вже тому, що пропонує преміальні функції та якість за цілком помірною ціною.

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Нова лінійка включатиме кілька моделей, таких як Hot 60i, Hot 60 5G, Hot 60 Pro і Hot 60 Pro+ 5G, пише gizmochina.com. Перший смартфон Hot 60i являє собою більш тонку і міцну версію Hot 50i і пропонує більшу батарею, більш швидку зарядку і спеціальну кнопку функції штучного інтелекту.

Infinix Hot 60i вирізняється яскравим дизайном Фото: gizmochina.com

Infinix Hot 60i оснащений 6,7-дюймовим IPS LCD HD+ екраном з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 700 ніт. Хоча він як і раніше використовує панель з роздільною здатністю 720p+, екран підтримує функцію Always on Display. Для безпеки є бічний сканер відбитків пальців.

Смартфон працює на чипсеті MediaTek Helio G81 Ultimate. Варіанти пам'яті включають 4 ГБ, 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X в парі з 128 ГБ або 256 ГБ сховища eMMC 5.1, розширюваного до 1 ТБ за допомогою microSD.

Одне з головних удосконалень — акумулятор ємністю 5160 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт (для порівняння, на Hot 50i було лише 18 Вт). Компанія Infinix заявляє, що акумулятор може зарядитися з 1% до 50% всього за 24 хвилини.

Камера оснащена 50-мегапіксельною задньою камерою і 8-мегапіксельною селфі-камерою. Телефон працює під управлінням XOS 15 на базі Android 15 і оснащений кнопкою One-Tap AI для швидкого доступу до вбудованих функцій ШІ.

Hot 60i також оснащений датчиком Hard Gyro для точного управління рухом — тож за мобільні ігри або GPS-навігацію можна бути спокійним навіть у лісі або на підземній парковці.

Окремої згадки заслуговує функція UltraLink, яка дає змогу здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення навіть за межами покриття мережі, підключаючись до інших телефонів на відстані до 500 метрів.

Що стосується міцності, то Hot 60i може витримати падіння з висоти до 1,5 метрів. У нього є клас захисту IP64 від пилу і бризок. Товщина рамки становить лише 7,7 мм, а вага — 188 грамів.

Ціна Infinix Hot 60i варіюється в межах від 115 до 135 доларів. Щоправда, поки що він доступний тільки в Бангладеш і Кенії — адже компанія Infinix якраз і спеціалізується на ринках Азії та Африки.

Нагадаємо, раніше компанія Infinix представила смартфон із вбудованою сонячною панеллю. Розробники пояснили, що нова технологія може виручити в екстремальних ситуаціях, коли поруч немає інших джерел енергії.

Також Фокус писав, що телефон Infinix GT 20 Pro навесні минулого року був включений до списку найкращих смартфонів середнього класу.