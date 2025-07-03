Смартфоны Samsung перестанут работать: каких моделей это коснется и почему

Компания Samsung объявила о прекращении поддержки важного приложения, а также одной из версий ОС Android.

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Google выпустила ОС Android 8 Oreo в 2017 году, поэтому если на вашем устройстве все еще установлена ​​эта версия, она уже устарела. Samsung прекращает ее поддержку, а также поддержку приложения Samsung Cloud, пишет samsungmagazine.eu.

Приложение Samsung Cloud больше не будет доступно для устройств Galaxy не только с операционной системой Android 8 (Oreo), но и со старой операционной системой Samsung Experience на базе Android.

Это значит, что гаджеты Galaxy с операционной системой Android 8 не будут получать новые обновления облачного приложения производителя. Хотя оно по-прежнему будет доступно для старых версий операционных систем, пользователи могут столкнуться с ошибками и сбоями в работе.

Многое изменилось с момента выпуска Android Oreo. За это время и Google, и Samsung разработали передовые API для разработки приложений, которые больше не будут доступны для старых телефонов. Поэтому для Samsung имеет смысл прекратить поддержку облачных приложений для телефонов с Android 8 или более ранними версиями операционной системы.

Издание напоминает, что приложение Samsung Members для Android 7 (Nougat) и более старых систем тоже потеряло поддержку весной этого года.

Samsung Cloud — это предустановленная служба на смартфонах Galaxy и устройствах других производителей, которая помогает создавать резервные копии медиафайлов, файлов, настроек устройства и данных приложений. После создания учетной записи Samsung, пользователь получает доступ к этой службе в любое время и в любом месте через онлайн-доступ. Она также позволяет создавать резервные копии нескольких устройств, где можно выбрать, с какого устройства создать резервную копию.

Samsung Cloud восстанавливает почтовый сервер, подходит для тех, кому требуется временное хранилище файлов (до 30 дней).

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