Смартфони Samsung перестануть працювати: яких моделей це торкнеться і чому

Компанія Samsung оголосила про припинення підтримки важливого додатка, а також однієї з версій ОС Android.

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Google випустила ОС Android 8 Oreo у 2017 році, тому якщо на вашому пристрої все ще встановлена ця версія, вона вже застаріла. Samsung припиняє її підтримку, а також підтримку додатка Samsung Cloud, пише samsungmagazine.eu.

Додаток Samsung Cloud більше не буде доступним для пристроїв Galaxy не тільки з операційною системою Android 8 (Oreo), а й зі старою операційною системою Samsung Experience на базі Android.

Це означає, що гаджети Galaxy з операційною системою Android 8 не отримуватимуть нові оновлення хмарного додатка виробника. Хоча він, як і раніше, буде доступний для старих версій операційних систем, користувачі можуть зіткнутися з помилками і збоями в роботі.

Багато що змінилося з моменту випуску Android Oreo. За цей час і Google, і Samsung розробили передові API для розробки додатків, які більше не будуть доступні для старих телефонів. Тому для Samsung має сенс припинити підтримку хмарних застосунків для телефонів з Android 8 або більш ранніми версіями операційної системи.

Видання нагадує, що додаток Samsung Members для Android 7 (Nougat) і старіших систем теж втратив підтримку навесні цього року.

Samsung Cloud — це попередньо встановлена служба на смартфонах Galaxy і пристроях інших виробників, яка допомагає створювати резервні копії медіафайлів, файлів, налаштувань пристрою і даних додатків. Після створення облікового запису Samsung, користувач отримує доступ до цієї служби в будь-який час і в будь-якому місці через онлайн-доступ. Вона також дає змогу створювати резервні копії кількох пристроїв, де можна вибрати, з якого пристрою створити резервну копію.

Samsung Cloud відновлює поштовий сервер, підходить для тих, кому потрібне тимчасове сховище файлів (до 30 днів).

Раніше ми повідомляли, що 7 смартфонів Xiaomi скоро перестануть працювати. Китайська компанія Xiaomi оновила список пристроїв, термін служби яких наближається до завершення. Це стосується семи моделей, а йдеться про телефони Redmi і Poco.