Cмартфоны Samsung оказались в два раза лучше iPhone и Pixel: в чем их преимущество

Европейский союз запустил новую программу маркировки энергопотребления смартфонов, которая помогла сравнить срок службы популярных моделей. Самые выносливые устройства делает Samsung.

Related video

В рамках новой программы маркировки энергоэффективности ЕС на смартфонах указывается номинальное количество циклов зарядки. Издание Android Autority выяснило, сколько циклов выдерживают телефоны и планшеты от разных производителей, получив данные из Европейского реестра продуктов для маркировки энергоэффективности.

Каждый раз, когда устройство проходит через полный цикл зарядки, то батарея немного изнашивается. Если повторить процесс сотни или тысячи раз, то емкость снижается, пока аккумулятор полностью не исчерпает свой ресурс. В этом плане не все батареи работают одинаково, но, как правило, результат деградации ощущается лишь через несколько лет.

Согласно программе, на каждом смартфоне, который продается в ЕС, должна быть этикетка, сообщающая энергоэффективность, долговечность оборудования и рейтинг количества циклов зарядки. Эта информация очень выгодна для пользователей, поскольку позволяет лучше узнавать возможности модели перед покупкой.

Если верить официальным показателям подавляющее большинство устройств попадают в диапазон 1000–1400 циклов, однако Samsung удалось достичь 2000 циклов, хотя способ остается загадкой. Все устройства от iPhone 16 Pro Max до iPad Air M3 получили рейтинг в 1000 циклов зарядки. Пока непонятно, какое влияние оказывают различные химические составы аккумуляторов, например, кремний-углеродный аккумулятор в OnePlus 13.

Сколько циклов зарядки выдерживают разные смартфоны

Google

1000 циклов зарядки: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

2000 циклов зарядки: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

1200 циклов зарядки: Galaxy A26, Galaxy A16

Fairphone

300 циклов зарядки: Fairphone 5

1000 циклов зарядки: Fairphone (Gen. 6)

Motorola

1200 циклов зарядки: Edge 50, Edge 50 Neo

1000 циклов зарядки: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15

800 циклов зарядки: Moto G55

Nothing

1400 циклов зарядки: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro,

OnePlus

1200 циклов зарядки: OnePlus 13R

1000 циклов зарядки: OnePlus 13

Sony

1400 циклов зарядки: Xperia 1 VII

Ранее писали, что смартфоны Pixel 6a получат обновление для батареи после скандала с перегревом. В Google предупредили: срок службы устройств с такой проблемой снизится на 400 циклов зарядки.