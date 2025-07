Смартфони Samsung виявилися вдвічі кращими за iPhone і Pixel: у чому їхня перевага

Європейський союз запустив нову програму маркування енергоспоживання смартфонів, яка допомогла порівняти термін служби популярних моделей. Найвитриваліші пристрої робить Samsung.

У рамках нової програми маркування енергоефективності ЄС на смартфонах вказується номінальна кількість циклів зарядки. Видання Android Autority з'ясувало, скільки циклів витримують телефони та планшети від різних виробників, отримавши дані з Європейського реєстру продуктів для маркування енергоефективності.

Щоразу, коли пристрій проходить через повний цикл заряджання, то батарея трохи зношується. Якщо повторити процес сотні або тисячі разів, то ємність знижується, поки акумулятор повністю не вичерпає свій ресурс. У цьому плані не всі батареї працюють однаково, але, як правило, результат деградації відчувається лише через кілька років.

Згідно з програмою, на кожному смартфоні, який продається в ЄС, має бути етикетка, що повідомляє енергоефективність, довговічність обладнання та рейтинг кількості циклів зарядки. Ця інформація дуже вигідна для користувачів, оскільки дає змогу краще дізнаватися можливості моделі перед покупкою.

Якщо вірити офіційним показникам переважна більшість пристроїв потрапляють у діапазон 1000-1400 циклів, проте Samsung вдалося досягти 2000 циклів, хоча спосіб залишається загадкою. Усі пристрої від iPhone 16 Pro Max до iPad Air M3 отримали рейтинг у 1000 циклів зарядки. Поки незрозуміло, який вплив мають різні хімічні склади акумуляторів, наприклад, кремній-вуглецевий акумулятор в OnePlus 13.

Скільки циклів зарядки витримують різні смартфони

Google

1000 циклів заряджання: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

2000 циклів зарядки: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

1200 циклів заряджання: Galaxy A26, Galaxy A16

Fairphone

300 циклів заряджання: Fairphone 5

1000 циклів заряджання: Fairphone (Gen. 6)

Motorola

1200 циклів заряджання: Edge 50, Edge 50 Neo

1000 циклів зарядки: Razr 60, Razr 60 Ultra, Edge 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15

800 циклів зарядки: Moto G55

Нічого

1400 циклів заряджання: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro,

OnePlus

1200 циклів заряджання: OnePlus 13R

1000 циклів заряджання: OnePlus 13

Sony

1400 циклів заряджання: Xperia 1 VII

Раніше писали, що смартфони Pixel 6a отримають оновлення для батареї після скандалу з перегрівом. У Google попередили: термін служби пристроїв із такою проблемою знизиться на 400 циклів зарядки.