Популярні смартфони отримають оновлення для батареї: яким моделям воно обов'язково знадобиться

Наступного тижня вийде оновлення для серії популярного Android-смартфона, яке помітно знизить витривалість його батареї.

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Оновлення випускають на тлі повідомлень про те, що телефони Pixel стали спалахувати через перегрів, зазначає The Sun. За даними видання, компанія Google пропонує постраждалим користувачам безкоштовну заміну акумулятора.

Оновлення буде обов'язковим на смартфонах Pixel 6a. Хоча не всі вони зіткнулися з проблемою перегріву, але оновлення все одно вирішили випустити як запобіжний захід.

Раніше в мережі з'явилися фото постраждалих телефонів Фото: Reddit/zaliver

Як уточнили в Google, на зачеплених проблемою телефонах ємність акумулятора знизиться після 400 циклів зарядки. Тим, хто виявився господарем такого телефону, після 375 циклів прийде попереджувальне повідомлення щодо нових функцій.

"Усі пристрої Pixel 6a отримають обов'язкове автоматичне оновлення програмного забезпечення до Android 16, розгортання якого почнеться 8 липня 2025 року, але тільки зачеплені пристрої отримають функції управління акумулятором", — уточнюється в повідомленні на сайті Google.

Компанія попереджає, що оновлення може спричинити скорочення часу роботи акумулятора між зарядками, а також "зниження продуктивності зарядки або короткочасні зміни в тому, як індикатор рівня заряду акумулятора на телефоні відображає його ємність".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що популярні телефони почали горіти. Компанія Google була змушена вживати екстрених заходів після того, як власники телефонів Pixel 6a (2022 року випуску) стали скаржитися, що їхні смартфони загорілися. Крім того, нещодавно Google оголосила і про програму заміни акумуляторів для телефонів Pixel 7a зі здутими батареями.

Також слід зазначити, що Google переносила і випуск свого бюджетного смартфона Pixel 9a. Телефон вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, і причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів".

Телефони Google Pixel потрапили і ще в одну неприємну історію. Наприклад, в Іспанії смартфони Pixel вважають "улюбленими телефонами злочинців". Щоправда, справа не в самих телефонах — а у відкритості операційної системи Android, на базі якої вони працюють.