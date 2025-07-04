Популярные смартфоны получат обновление для батареи: каким моделям оно обязательно понадобится

На следующей неделе выйдет обновление для серии популярного Android-смартфона, которое заметно понизит выносливость его батареи.

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Обновление выпускают на фоне сообщений о том, что телефоны Pixel стали загораться из-за перегрева, отмечает The Sun. По данным издания, компания Google предлагает пострадавшим пользователям бесплатную замену аккумулятора.

Обновление будет обязательным на смартфонах Pixel 6a. Хотя не все они столкнулись с проблемой перегрева, но обновление все равно решили выпустить в качестве меры предосторожности.

Ранее в сети появились фото пострадавших телефонов Фото: Reddit/zaliver

Как уточнили в Google, на затронутых проблемой телефонах емкость аккумулятора снизится после 400 циклов зарядки. Тем, кто оказался хозяином такого телефона, после 375 циклов придет предупреждающее уведомление насчет новых функций.

«Все устройства Pixel 6a получат обязательное автоматическое обновление программного обеспечения до Android 16, развертывание которого начнется 8 июля 2025 года, но только затронутые устройства получат функции управления аккумулятором», — уточняется в сообщении на сайте Google.

Компания предупреждает, что обновление может вызвать сокращение времени работы аккумулятора между зарядками, а также «снижение производительности зарядки или кратковременные изменения в том, как индикатор уровня заряда аккумулятора на телефоне отображает его емкость».

Напомним, ранее стало известно, что популярные телефоны начали гореть. Компания Google была вынуждена принимать экстренные меры после того, как владельцы телефонов Pixel 6a (2022 года выпуска) стали жаловаться, что их смартфоны загорелись. Кроме того, недавно Google объявила и о программе замены аккумуляторов для телефонов Pixel 7a с вздутыми батареями.

Также следует отметить, что Google переносила и выпуск своего бюджетного смартфона Pixel 9a. Телефон вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, и причиной задержки называлась «проблемы с качеством компонентов».

Телефоны Google Pixel попали и еще в одну неприятную историю. Например, в Испании смартфоны Pixel считают "любимыми телефонами преступников". Правда, дело не в самих телефонах – а в открытости операционной системы Android, на базе которой ни работают.