Секретные настройки Wi-Fi делают интернет намного быстрее: как и где их применить

В общественных местах, таких как рестораны, отели или торговые центры, часто есть открытая cеть Wi-Fi. Иногда скорость их работы очень низкая, но есть несколько способов это исправить.

Related video

Иногда приходится пробовать разные варианты, чтобы найти работающее решение, и может потребоваться их комбинация. Об этом рассказало издание Make Use Of.

Изменить канал Wi-Fi

Все маршрутизаторы Wi-Fi используют несколько каналов беспроводной связи, и некоторые из них более загружены, чем другие. Если переключиться на менее загруженный канал, то скорость соединения может повыситься, а веб-страницы или приложения начнут загружаться быстрее.

К сожалению, при подключении к публичным Wi-Fi нельзя вручную изменить канал для своего смартфона или ноутбука, но есть маленькая хитрость. При перезапуске устройства маршрутизатор может автоматически переключить его соединение на лучший канал. Это связано с тем, что современные маршрутизаторы обычно настроены на определение каналов с наименьшей загруженностью и выбор "лучшего" доступного канала для работы.

Изменить настройки DNS

Другим решением проблемы медленного соединения Wi-Fi в отеле является смена DNS-сервера устройства. DNS-серверы преобразуют понятные человеку имена веб-сайтов в понятные компьютерам IP-адреса. Если пользователь использует DNS-сервер заведения по умолчанию и скорость интернета низкая, переход с сайта на сайт тоже может происходить медленно.

Решение заключается в замене DNS-сервера на общедоступный DNS-сервис, такой как Google DNS или Cloudflare. Это позволит быстрее загружать веб-сайты и, возможно, улучшить общий просмотр. В зависимости от типа устройства, существуют различные способы изменить DNS-сервер по умолчанию.

Использование VPN

Сокращенная от virtual private network (виртуальная частная сеть), технология VPN устанавливает безопасное, зашифрованное соединение через менее защищенную сеть. После установки VPN может повысить безопасность и удалить любые ограничения данных, которые может использовать заведение.

Есть много причин всегда использовать VPN, независимо от типа устройства, будь то в гостиничном номере, дома или где-либо еще. Ключевым моментом является использование надежного сервиса.

Дополнительные настройки Wi-Fi

Можно заставить свои устройства "забыть" другие сети или просто сбросить настройки сети. Первый способ подразумевает ручное удаление информации о входе в ранее используемые сети. Компьютеры и мобильные устройства сохраняют эту информацию, что упрощает подключение к часто используемым сетям. К сожалению, он также отслеживает информацию о входе в сеть из мест, которые пользователь, вероятно, больше никогда не посетит.

Если на устройстве хранится много сетевых логинов, сброс сетевых настроек может быть быстрее. Это удалит существующие Wi-Fi, Bluetooth и другие соединения, поэтому придется добавлять их снова. Тем не менее, это хороший способ очистить все и начать заново.

Стоит убедиться еще перед выходом, что операционные системы и драйверы Wi-Fi на ваших устройствах обновлены. Лучше всего установить их дома, где хорошая скорость соединения. Находясь в общественном месте, лучше вовсе отключить автоматическое обновление программного обеспечения или большие загрузки. Следует также закрыть все ненужные приложения или процессы на вашем устройстве, которые могут потреблять пропускную способность.

Место и время

Находясь в общественном заведении, следует убедитесь, что устройство находится вдали от предметов, которые могут создавать помехи, таких как микроволновые печи или беспроводные телефоны. По возможности, следует выбрать место как можно ближе к маршрутизатору.

Чтобы беспрепятственно просматривать посты в соцсетях или ролики, лучше планировать поход в общественные места не в часы пик, когда Wi-Fi могут одновременно использовать много людей.

Мобильная точка доступа

Скорость Wi-Fi обычно выше, чем у сотовых сетей, но в общественных местах это не всегда так. Если сеть работает медленно, а нужно поработать за ноутбуком, стоит создать свою собственную точку доступа, используя смартфон. Лучше всего иметь для этого тариф с безлимитным мобильным трафиком, иначе он может быстро закончиться.

Ранее писали, почему лучше подключать телевизор через Ethernet вместо Wi-Fi. Возиться с кабелем может быть неудобно, но это значительно повышает скорость и стабильность работы, что особенно важно при просмотре футбольных матчей и других спортивных трансляций.