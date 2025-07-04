Секретні налаштування Wi-Fi роблять інтернет набагато швидшим: як і де їх застосувати

У громадських місцях, таких як ресторани, готелі або торгові центри, часто є відкрита мережа Wi-Fi. Іноді швидкість їхньої роботи дуже низька, але є кілька способів це виправити.

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Іноді доводиться пробувати різні варіанти, щоб знайти працююче рішення, і може знадобитися їхня комбінація. Про це розповіло видання Make Use Of.

Змінити канал Wi-Fi

Усі маршрутизатори Wi-Fi використовують кілька каналів бездротового зв'язку, і деякі з них більш завантажені, ніж інші. Якщо переключитися на менш завантажений канал, то швидкість з'єднання може підвищитися, а веб-сторінки або додатки почнуть завантажуватися швидше.

На жаль, під час підключення до публічних Wi-Fi не можна вручну змінити канал для свого смартфона або ноутбука, але є маленька хитрість. Під час перезапуску пристрою маршрутизатор може автоматично переключити його з'єднання на кращий канал. Це пов'язано з тим, що сучасні маршрутизатори зазвичай налаштовані на визначення каналів з найменшою завантаженістю і вибір "найкращого" доступного каналу для роботи.

Змінити налаштування DNS

Іншим вирішенням проблеми повільного з'єднання Wi-Fi в готелі є зміна DNS-сервера пристрою. DNS-сервери перетворюють зрозумілі людині імена веб-сайтів на зрозумілі комп'ютерам IP-адреси. Якщо користувач використовує DNS-сервер закладу за замовчуванням і швидкість інтернету низька, перехід із сайту на сайт теж може відбуватися повільно.

Рішення полягає в заміні DNS-сервера на загальнодоступний DNS-сервіс, такий як Google DNS або Cloudflare. Це дасть змогу швидше завантажувати веб-сайти і, можливо, поліпшити загальний перегляд. Залежно від типу пристрою, існують різні способи змінити DNS-сервер за замовчуванням.

Використання VPN

Скорочена від virtual private network (віртуальна приватна мережа), технологія VPN встановлює безпечне, зашифроване з'єднання через менш захищену мережу. Після встановлення VPN може підвищити безпеку та видалити будь-які обмеження даних, які може використовувати заклад.

Є багато причин завжди використовувати VPN, незалежно від типу пристрою, чи то в готельному номері, чи вдома, чи деінде. Ключовим моментом є використання надійного сервісу.

Додаткові налаштування Wi-Fi

Можна змусити свої пристрої "забути" інші мережі або просто скинути налаштування мережі. Перший спосіб передбачає ручне видалення інформації про вхід у раніше використовувані мережі. Комп'ютери та мобільні пристрої зберігають цю інформацію, що спрощує під'єднання до часто використовуваних мереж. На жаль, він також відстежує інформацію про вхід у мережу з місць, які користувач, імовірно, більше ніколи не відвідає.

Якщо на пристрої зберігається багато мережевих логінів, скидання мережевих налаштувань може бути швидшим. Це видалить наявні Wi-Fi, Bluetooth та інші з'єднання, тому доведеться додавати їх знову. Тим не менш, це хороший спосіб очистити все і почати заново.

Варто переконатися ще перед виходом, що операційні системи та драйвери Wi-Fi на ваших пристроях оновлені. Найкраще встановити їх удома, де хороша швидкість з'єднання. Перебуваючи в громадському місці, краще зовсім відключити автоматичне оновлення програмного забезпечення або великі завантаження. Слід також закрити всі непотрібні додатки або процеси на вашому пристрої, які можуть споживати пропускну здатність.

Місце і час

Перебуваючи в громадському закладі, слід переконатися, що пристрій знаходиться далеко від предметів, які можуть створювати перешкоди, таких як мікрохвильові печі або бездротові телефони. За можливості, слід вибрати місце якомога ближче до маршрутизатора.

Щоб безперешкодно переглядати пости в соцмережах або ролики, краще планувати похід у громадські місця не в години пік, коли Wi-Fi можуть одночасно використовувати багато людей.

Мобільна точка доступу

Швидкість Wi-Fi зазвичай вища, ніж у стільникових мереж, але в громадських місцях це не завжди так. Якщо мережа працює повільно, а потрібно попрацювати за ноутбуком, варто створити свою власну точку доступу, використовуючи смартфон. Найкраще мати для цього тариф із безлімітним мобільним трафіком, інакше він може швидко закінчитися.

Раніше писали, чому краще підключати телевізор через Ethernet замість Wi-Fi. Возитися з кабелем може бути незручно, але це значно підвищує швидкість і стабільність роботи, що особливо важливо під час перегляду футбольних матчів та інших спортивних трансляцій.