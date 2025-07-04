Не обязательно покупать новый: простые способы "оживить" старый смартфон Android

Хороший мобильный телефон можно не менять годами, если он хорошо справляется со своей работой. Если же его производительность снизилась, то это можно легко исправить.

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Нескольких простых способов, например, удаления старых файлов, обновления приложений и настроек, могут ускорить старое устройство. Издание CNET рассказало, как это сделать.

Производители устройств на Android, такие, как Google и Samsung, поддерживают модели дольше, и избавляют от необходимости покупать новый смартфон каждый год, чтобы идти в ногу со временем. Независимо от бренда, будь тол Samsung Galaxy, Motorola или OnePlus, можно оптимизировать время работы аккумулятора или быстродействие.

Однако между гаджетами от разных компаний могут быть различия в программном обеспечении. Некоторые настройки могут отсутствовать или находиться в другом месте в зависимости от версии Android и программной оболочки.

Увеличение срока службы батареи

Пользоваться телефоном, который быстро разряжается, неудобно, но несколько простых шагов позволят максимально эффективно использовать каждый цикл.

Отключить автоматическую яркость

Чем ярче экран, тем больше заряда аккумулятора он потребляет. Можно отключить автоматическую яркость экрана или адаптивную яркость и установить ползунок уровня яркости на значение ниже 50%.

Чтобы перейти к настройкам, нужно потянуть вниз контекстное меню в верхней части экрана и отрегулировать ползунок, если он там есть. Некоторые телефоны могут иметь переключатель для автоматической яркости на панели быстрого доступа. В противном случае нужно открыть приложение настроек и выполнить поиск по слову "яркость", чтобы найти настройку и отключить ее.

Включить оптимизацию батареи

В современных смартфонах система изучает, какие приложения и когда запускаются, а затем оптимизирует приложения и расход заряда батареи. Некоторые телефоны Android имеют специальный раздел "Аккумулятор" в приложении "Настройки", в то время как другие скрывают эти настройки.

Авторы рекомендуют открыть настройки и выполнить поиск по запросу "аккумулятор", чтобы найти нужное меню. Смартфон также может иметь настройку адаптивной зарядки, которая будет отслеживать, как быстро аккумулятор заряжается ночью, чтобы сохранить его работоспособность.

Темный режим

Еще один способ улучшить время работы батареи, а также помочь сохранить глаза — использовать специальный темный режим Android. Любой телефон Android, работающий под управлением Android 10 или более поздней версии имеет соответствующую опцию.

Фото: Digital Trends

По данным Google, темный режим не только снижает нагрузку на глаза, которую оказывают дисплеи смартфонов, но и увеличивает срок службы аккумулятора, поскольку для отображения темного фона на OLED-дисплеях, используемых в большинстве флагманских телефонов, требуется меньше энергии, чем для отображения белого фона.

В зависимости от версии Android и производителя, расположение этой настройки отличается, поэтому нужно покопаться в меню. В случае с ​​Android 10 или более новой версией, есть возможность включить общесистемный темный режим. Если же ​​Android 9, у многих приложений есть свой темный режим.

Чтобы включить темный режим, нужно открыть приложение "Настройки" и найти "Темный режим", "Темная тема" или даже "Ночной режим" (так его любит называть Samsung). Есть смысл использовать темный режим постоянно, чтобы снизить расход энергии в течение всего дня, или же настроить переход в темный режим на автоматическое включение по расписанию.

Регулярные обновления

Простое обновление программного обеспечения может исправить ошибки и другие проблемы, замедляющие работу вашего Android-устройства. Прежде чем загружать и устанавливать последнее обновление программного обеспечения, нужно убедиться, что устройство подключено к Wi-Fi.

Далее следует открыть приложение "Настройки", ввести "Обновление" — система покажет либо "Обновление ПО", либо "Обновление системы". Нужно выбрать соответствующее меню, потом просто загрузить ПО и установить его.

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