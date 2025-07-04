Не обов'язково купувати новий: прості способи "оживити" старий смартфон Android

Хороший мобільний телефон можна не міняти роками, якщо він добре справляється зі своєю роботою. Якщо ж його продуктивність знизилася, то це можна легко виправити.

Related video

Кілька простих способів, як-от видалення старих файлів, оновлення додатків і налаштувань, можуть прискорити старий пристрій. Видання CNET розповіло, як це зробити.

Виробники пристроїв на Android, такі, як Google і Samsung, підтримують моделі довше, і позбавляють від необхідності купувати новий смартфон щороку, щоб йти в ногу з часом. Незалежно від бренду, будь то Samsung Galaxy, Motorola або OnePlus, можна оптимізувати час роботи акумулятора або швидкодію.

Однак між гаджетами від різних компаній можуть бути відмінності в програмному забезпеченні. Деякі налаштування можуть бути відсутніми або перебувати в іншому місці залежно від версії Android і програмної оболонки.

Збільшення терміну служби батареї

Користуватися телефоном, який швидко розряджається, незручно, але кілька простих кроків дадуть змогу максимально ефективно використовувати кожен цикл.

Вимкнути автоматичну яскравість

Що яскравіший екран, то більше заряду акумулятора він споживає. Можна вимкнути автоматичну яскравість екрана або адаптивну яскравість і встановити повзунок рівня яскравості на значення нижче 50%.

Щоб перейти до налаштувань, потрібно потягнути вниз контекстне меню у верхній частині екрана і відрегулювати повзунок, якщо він там є. Деякі телефони можуть мати перемикач для автоматичної яскравості на панелі швидкого доступу. В іншому разі потрібно відкрити застосунок налаштувань і виконати пошук за словом "яскравість", щоб знайти налаштування і вимкнути його.

Увімкнути оптимізацію батареї

У сучасних смартфонах система вивчає, які додатки і коли запускаються, а потім оптимізує додатки та витрату заряду батареї. Деякі телефони Android мають спеціальний розділ "Акумулятор" у додатку "Налаштування", тоді як інші приховують ці налаштування.

Автори рекомендують відкрити налаштування і виконати пошук за запитом "акумулятор", щоб знайти потрібне меню. Смартфон також може мати налаштування адаптивного заряджання, яке відстежуватиме, як швидко акумулятор заряджається вночі, щоб зберегти його працездатність.

Темний режим

Ще один спосіб поліпшити час роботи батареї, а також допомогти зберегти очі — використовувати спеціальний темний режим Android. Будь-який телефон Android, що працює під управлінням Android 10 або пізнішої версії має відповідну опцію.

Фото: Digital Trends

За даними Google, темний режим не тільки знижує навантаження на очі, яке надають дисплеї смартфонів, а й збільшує термін служби акумулятора, оскільки для відображення темного фону на OLED-дисплеях, що використовуються в більшості флагманських телефонів, потрібно менше енергії, ніж для відображення білого фону.

Залежно від версії Android і виробника, розташування цього налаштування відрізняється, тому потрібно покопатися в меню. У випадку з Android 10 або новішою версією, є можливість увімкнути загальносистемний темний режим. Якщо ж Android 9, у багатьох додатків є свій темний режим.

Щоб увімкнути темний режим, потрібно відкрити додаток "Налаштування" і знайти "Темний режим", "Темна тема" або навіть "Нічний режим" (так його любить називати Samsung). Є сенс використовувати темний режим постійно, щоб знизити витрату енергії протягом усього дня, або ж налаштувати перехід у темний режим на автоматичне вмикання за розкладом.

Регулярні оновлення

Просте оновлення програмного забезпечення може виправити помилки та інші проблеми, що уповільнюють роботу вашого Android-пристрою. Перш ніж завантажувати та встановлювати останнє оновлення програмного забезпечення, потрібно переконатися, що пристрій підключено до Wi-Fi.

Далі слід відкрити додаток "Налаштування", ввести "Оновлення" — система покаже або "Оновлення ПЗ", або "Оновлення системи". Потрібно вибрати відповідне меню, потім просто завантажити ПЗ і встановити його.

Раніше експерти назвали найкращі Android-смартфони літа 2025 року. Однією з головних новинок цього літа став Phone 3 від британської компанії Nothing, який вийшов днями.