Дорого и опасно: 5 приборов, которые нужно отключить от розетки перед поездкой в отпуск

Многие люди перед путешествием забывают отключать дома электронные устройства, которые потребляют немало электроэнергии и могут вызвать пожар. Некоторые типы приборов более опасны или потребляют больше энергии, чем другие, и украинцы рискуют деньгами, оставляя их подключенными к розетке.

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Профессионалы из Home Improvement & Outdoor Lab в Good Housekeeping Institute объединились с экспертами по безопасности и энергоэффективности, чтобы составить следующий список того, что нужно отключить. Их рекомендации передает издание AOL.

Зарядные устройства для аккумуляторов

За последнее десять лет литий-ионные аккумуляторы стали повсеместно использоваться в домах, обеспечивая работу всего: от электровелосипедов до электроинструментов и персональных компьютеров. Аккумуляторы отлично подходят для хранения большого количества энергии в небольшом корпусе, но могут быстро перегреться, если их повредить или оставить на зарядке на очень долгое время.

Зарядное устройство для смартфона лучше отключать от розетки Фото: Getty Images

Даже зарядка литий-ионных аккумуляторов ночью, когда все спят, опасна, поскольку их следует извлекать из зарядного устройства после накопления полного заряда, чтобы предотвратить перегрев. Ни при каких обстоятельствах зарядное устройство и аккумулятор не должны оставаться подключенными, когда никого из взрослых нет дома. Эксперты также рекомендуют хранить аккумуляторы при комнатной температуре и вдали от легко воспламеняемых вещей.

Хорошей идеей будет отключать и кабели, предназначенные для питания телефона или компьютера. Хотя выделяемое ими тепло не представляет такой же пожарной опасности, даже слабый ток электричества, который непрерывно поступает к ним, когда они подключены, может создать дополнительную нагрузку на внутренние детали, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Электрические обогреватели

Электрические обогреватели могут загореться без присмотра Фото: Princess

По данным международной общественной организации родом из США под названием "Национальная ассоциация противопожарной защиты" (NFPA), нагревательное оборудование является основной причиной пожаров в домах, вызывая около 40 000 возгораний каждый год. Обогреватели являются основным виновником, поэтому крайне важно отключать их от сети каждый раз, когда они не используются.

"Приборы, которые выделяют тепло, остаются включенными в сеть и не имеют автоматического отключения, представляют собой риск опасности", — сказал старший специалист NFPA Кори Ханнас.

Кухонные приборы

Электрические чайник потребляют энергию даже в состоянии покоя Фото: Скриншот

Многие небольшие бытовые устройства, включая тостеры, тостерные печи и электрочайники, также нагреваются до высоких температур, поэтому их нагревательные элементы могут получить скачок мощности во время электрического сбоя или другой неисправности в проводке дома. Более того, крошки, остатки масла и другие горючие вещества внутри устройств повышают риск самовозгорания.

Домашние развлекательные системы

Исследование Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли показало, что электротехника в режиме ожидания потребляет от 5 до 10% от общего потребления электроэнергии в доме. Домашние развлекательные устройства являются одними из главных потребителей, к ним относятся игровых консоли (приставки), поскольку в моделях последних лет используются такие функции, как голосовое управление, распознавание жестов и беспроводные контроллеры, которые потребляют энергию, даже когда они не используются.

Консоли лучше отключать от розетки, собираясь в поездку Фото: unsplash.com

Когда консоли долго не используются, например, пока дети в школе, стоит включить любые настройки энергосбережения, например, "Энергосберегающий режим" Xbox или "Режим покоя" Play Station. Но когда нужно надолго уехать из дома в отпуск, лучше сделать пару лишних движений и полностью отключить устройства от сети. Эксперты GH рекомендуют использовать сетевой фильтр с защитой от перенапряжения для всего вашего домашнего развлекательного оборудования (консолей, телевизоров, мониторов и т. д.), чтобы их можно было отключить все одновременно, это также хорошая защита от внезапных скачков напряжения, будь то удар молнии, неисправная проводка или аварийные отключения света.

Инструменты для укладки волос

Даже самые дорогие приборы для ухода за волосами могут подвести Фото: Cкриншот

Обладатели щипцов для завивки или плойки, скорее всего, хотя бы раз в жизни оставляли их включенными. Стоит выработать привычку отключать такие приборы после каждого использования. Рекомендуется также вытаскивать из розетки фены, так как неисправные шнуры могут привести к пожару.

Поскольку парикмахерские инструменты обычно используются в ванной комнате, важно иметь там розетки с устройствами защитного отключения GFCI, то же касается и кухни. Они помогают предотвратить пожары и поражение электрическим током, отключая электричество от поврежденного оборудования, например, изношенного шнура или перегретого мотора.

Ранее эксперты рассказали, как обезопасить дом от перепадов электроснабжения во время грозы. Отключение приборов от розетки — это лишь первый этап.