Дорого і небезпечно: 5 приладів, які потрібно відключити від розетки перед поїздкою у відпустку

Багато людей перед подорожжю забувають вимикати вдома електронні пристрої, які споживають чимало електроенергії та можуть спричинити пожежу. Деякі типи приладів більш небезпечні або споживають більше енергії, ніж інші, і українці ризикують грошима, залишаючи їх підключеними до розетки.

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Професіонали з Home Improvement & Outdoor Lab у Good Housekeeping Institute об'єдналися з експертами з безпеки та енергоефективності, щоб скласти наступний список того, що потрібно відключити. Їхні рекомендації передає видання AOL.

Зарядні пристрої для акумуляторів

За останнє десять років літій-іонні акумулятори стали повсюдно використовуватися в будинках, забезпечуючи роботу всього: від електровелосипедів до електроінструментів і персональних комп'ютерів. Акумулятори чудово підходять для зберігання великої кількості енергії в невеликому корпусі, але можуть швидко перегрітися, якщо їх пошкодити або залишити на зарядці на дуже довгий час.

Зарядний пристрій для смартфона краще відключати від розетки Фото: Getty Images

Навіть заряджання літій-іонних акумуляторів уночі, коли всі сплять, є небезпечним, оскільки їх слід витягувати із зарядного пристрою після накопичення повного заряду, щоб запобігти перегріванню. За жодних обставин зарядний пристрій і акумулятор не повинні залишатися підключеними, коли нікого з дорослих немає вдома. Експерти також рекомендують зберігати акумулятори за кімнатної температури та подалі від легкозаймистих речей.

Доброю ідеєю буде вимикати й кабелі, призначені для живлення телефону або комп'ютера. Хоча тепло, що виділяється ними, не становить такої ж пожежної небезпеки, навіть слабкий струм електрики, який безперервно надходить до них, коли вони підключені, може створити додаткове навантаження на внутрішні деталі, що призведе до передчасного виходу з ладу.

Електричні обігрівачі

Електричні обігрівачі можуть загорітися без нагляду Фото: Princess

За даними міжнародної громадської організації родом із США під назвою "Національна асоціація протипожежного захисту" (NFPA), нагрівальне обладнання є основною причиною пожеж у будинках, спричиняючи близько 40 000 загорянь щороку. Обігрівачі є основним винуватцем, тому вкрай важливо вимикати їх від мережі щоразу, коли вони не використовуються.

"Прилади, які виділяють тепло, залишаються ввімкненими в мережу і не мають автоматичного вимкнення, становлять ризик небезпеки", — сказав старший фахівець NFPA Корі Ханнас.

Кухонні прилади

Електричні чайники споживають енергію навіть у стані спокою Фото: Скриншот

Багато невеликих побутових пристроїв, включно з тостерами, тостерними печами та електрочайниками, також нагріваються до високих температур, тому їхні нагрівальні елементи можуть отримати стрибок потужності під час електричного збою або іншої несправності в проводці будинку. Ба більше, крихти, залишки олії та інші горючі речовини всередині пристроїв підвищують ризик самозаймання.

Домашні розважальні системи

Дослідження Національної лабораторії Лоуренса в Берклі показало, що електротехніка в режимі очікування споживає від 5 до 10% від загального споживання електроенергії в будинку. Домашні розважальні пристрої є одними з головних споживачів, до них відносяться ігрові консолі (приставки), оскільки в моделях останніх років використовуються такі функції, як голосове управління, розпізнавання жестів і бездротові контролери, які споживають енергію, навіть коли вони не використовуються.

Консолі краще відключати від розетки, збираючись у поїздку Фото: unsplash.com

Коли консолі довго не використовуються, наприклад, поки діти в школі, варто ввімкнути будь-які налаштування енергозбереження, наприклад, "Енергозберігаючий режим" Xbox або "Режим спокою" Play Station. Але коли потрібно надовго виїхати з дому у відпустку, краще зробити кілька зайвих рухів і повністю відключити пристрої від мережі. Експерти GH рекомендують використовувати мережевий фільтр із захистом від перенапруги для всього вашого домашнього розважального обладнання (консолей, телевізорів, моніторів тощо), щоб їх можна було вимкнути всі одночасно, це також гарний захист від раптових стрибків напруги, чи то удар блискавки, чи то несправна проводка, чи то аварійні вимкнення світла.

Інструменти для укладання волосся

Навіть найдорожчі прилади для догляду за волоссям можуть підвести Фото: Cкриншот

Володарі щипців для завивки або плойки, найімовірніше, хоча б раз у житті залишали їх увімкненими. Варто виробити звичку вимикати такі прилади після кожного використання. Рекомендується також витягувати з розетки фени, оскільки несправні шнури можуть призвести до пожежі.

Оскільки перукарські інструменти зазвичай використовуються у ванній кімнаті, важливо мати там розетки з пристроями захисного вимкнення GFCI, те саме стосується і кухні. Вони допомагають запобігти пожежам і ураженню електричним струмом, відключаючи електрику від пошкодженого обладнання, наприклад, зношеного шнура або перегрітого мотора.

Раніше експерти розповіли, як убезпечити будинок від перепадів електропостачання під час грози. Відключення приладів від розетки — це лише перший етап.